Slab interes: Za utakmicu protiv Švedske prodano 2000 ulaznica

Tri dana poslije 'vatrene' očekuje još jedna utakmica protiv Francuske, a ulaznice za taj susret su u prodaji do 14. listopada u 12 sati. No prognoza ni za srijedu nije baš najbolja

<p>Interes za 'vatrene' je u Lijepoj našoj bio uvijek velik, a sve je eruptiralo nakon svjetskog srebra u Rusiji. Prošle godine gledali smo krcati Poljud kada se tražila karta više protiv Mađarske, protiv Slovačke na Rujevici nije stala ni igla, jednostavno je vladala euforija oko reprezentacije. Navijači nisu gledali 'vatrene' uživo godinu dana, ali ovaj put je interes jako slab.</p><p><strong>Hrvatska </strong>u nedjelju igra 3. kolo Lige nacija protiv Švedske, ulaznice su u prodaju puštene u srijedu, a dosad je prodano samo 2000 komada! Naravno, da su okolnosti normalne i vrijeme malo ljepše, te da stadion nije u raspadu, vjerojatno bi Maksimir bio poprilično popunjen. Dozvoljeni kapacitet je samo 7000, a još veće probleme stvara prognoza koja za cijelu nedjelju najavljuje kišu. To baš nije previše motiviralo gledatelje da kupe ulaznice i uživo pogledaju Hrvatsku, već će to radije napraviti iz svog naslonjača, na toplom i suhom...</p><p>No ta brojka ipak bi mogla biti nešto pristojnija od aktualne jer ulaznice možete kupiti do 11. listopada u 12 sati, isključivo preko interneta. </p><p>Tri dana poslije 'vatrene' očekuje još jedna utakmica protiv Francuske, a ulaznice za taj susret su u prodaji do 14. listopada u 12 sati. No prognoza ni za srijedu ne ulijeva baš neki optimizam da će ta brojka biti veća u odnosu na Švedsku.</p><p>Podsjetnika radi, UEFA je u svojim natjecanjima dopustila povratak gledatelja do 30 posto kapaciteta stadiona, koji je u slučaju Maksimira smanjen zatvaranjem istočne i južne tribine koje su oštećene u potresu.</p><p>Zbog posebnih epidemioloških mjera na tribinama, jedna osoba može kupiti isključivo dvije (2) ulaznice, ni manje, niti više. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugom navijaču za kojeg kupuje ulaznice pri čemu drugi navijač ne mora nužno biti državljanin Republike Hrvatske - objavili su iz HNS-a.</p>