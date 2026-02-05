Slaven Belupo 'bocnuo' Hajduk u najavi utakmice na Poljudu...

Hajduk i Slaven Belupo sastaju se na Poljudu u subotu u 21. kolu HNL-a, a gosti iz Koprivnice našalili su se na račun Splićana putem društvenih mreža.

Naime, u najavi utakmice su istaknuli kako Hajduk nije osvojio ni bod u 2026. godini (porazi od Istre 1961 i Gorice).

"Mi s bodom u dva kola, oni i bez toga, a svi skupa u lovu na prvu pobjedu u godini. U subotu nas čeka Poljud, nama najteže, odnosno najneugodnije gostovanje u HNL-u", napisali su "farmaceuti" u objavi s kojom najavljuju utakmicu.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je trenutačno druga momčad prvenstva sa 37 bodova, sedam manje od vodećeg Dinama, dok je Slaven šesti sa 27.