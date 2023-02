Slaven Belupo prvi polufinalist Kupa! Tek u završnici pao Rudeš

Nogometaši Slaven Belupa prvi su polufinalisti Hrvatskog kupa nakon što su na domaćem terenu, s 2-0, pobijedili Rudeš, najbolju drugoligašku momčad.

Golovi su postignuti u samoj završnici utakmice. U 88. minuti, nakon udarca Benedika Mioča, lopta se od gostujućeg igrača Luke Pavkovića odbila u mrežu, dok je konačnih 2-0 postavio Filip Hlevnjak u 91. minuti.

Nakon nešto angažiranijeg ulaska u dvoboj od strane Slaven Belupa, prvu dobru šansu su imali gosti. S 30 metara je u 26. minuti odlično potegnuo Latković, ali je domaći vratar Čović bio spreman za to iskušenje.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Potom je Rešetar trebao bolje reagirati u domaćem šesnaestercu nakon čega je uslijedila i najbolja šansa domaćina u prvom dijelu. U 37. minuti je zaprijetio Crnac, ali se rezultat nije mijenjao. Do kraja prvog poluvremena još je dva pokušaja imao domaći igrač Žuljević.

U nastavku se ne odveć žestoki ritam dodatno smirio. Igralo se uglavnom ravnopravno, s tim da je domaćin ipak nešto više imao loptu u svom posjedu. No, broj pravih prilika se smanjio te se činilo kako su oba sastava, relativno rano, već gledala prema produžecima. No, do njih nije došlo jer je u 88. minuti domaćin zabio pogodak vrijedan polufinala.

Slaven u polufinalu nakon tri godine

Benedik Mioč je pucao s vrha šesnaesterca, a lopta se od gostujućeg igrača Luke Pavkovića odbila u mrežu za slavlje Koprivničana i njihov prolaz među četiri najbolje momčadi. U nadoknadi je Slaven Belupo potvrdio pobjedu, a strijelac je u 91. minuti bio Filip Hlevnjak. Posljednji put je Slaven Belupo igrao polufinale Hrvatskog kupa prije tri godine.

Kada se igraju preostali četvrtfinalni dvoboji?

U srijedu se igraju preostale tri četvrtfinalne utakmice Hrvatskog kupa. U 12.30 sati igraju BSK i Šibenik, potom u 15 sati slijedi dvoboj Dinama i Lokomotive te na kraju derbi ove faze natjecanja, ogled Osijeka i Hajduka od 18 sati.

