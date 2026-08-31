Slaven Belupo smijenio trenera! Mario Gregurina više neće biti na klupi hrvatskog prvoligaša

Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Hrvatski prvoligaš oprostio se od trenera na službenim stranicama kluba i društvenim mrežama. 'Farmaceuti' su imali slab ulazak u sezonu s četiri poraza i tek jednom pobjedom, što je razlog smjene. Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.

Odlukom Odbora za hitnost Slaven Belupa te na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, Mario Gregurina od večeras više nije trener koprivničkog prvoligaša. Nešto skromniji ulazak u sezonu i tri prikupljena boda u pet odigranih utakmica presudili su 38-godišnjem Koprivničancu, koji je na našoj klupi boravio punih 15 mjeseci.

Točnije od lipnja 2025. godine, kada je na istoj zamijenio svog dotadašnjeg šefa, Marija Kovačevića. U tom periodu vodio je 45 službenih utakmica, upisao 11 pobjeda i isto toliko remija te 19 poraza. Četiri utakmice odradio je u Kupu, uz tri pobjede i jedan poraz. Uz 41 prikupljeni bod, prošle sezone momčad je odveo do osme pozicije i polufinala Kupa, u kojem je bolja bila Rijeka.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kao rođeni Koprivničanac, bivši igrač, trener u mlađim kategorijama, pomoćni trener, a do večeras i glavni trener prve momčadi Slaven Belupa, Mario je ostavio veliki trag u našem klubu i na tome mu od srca zahvaljujemo te želimo mnogo sreće u daljnjem sportskom i životnom putu