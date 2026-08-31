Obavijesti

Sport

Komentari 10
PROMJENA STRATEGA

Slaven Belupo smijenio trenera! Mario Gregurina više neće biti na klupi hrvatskog prvoligaša

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Slaven Belupo smijenio trenera! Mario Gregurina više neće biti na klupi hrvatskog prvoligaša
Foto: Slaven Belupo/Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa, objavio je hrvatski prvoligaš u ponedjeljak navečer

Admiral

Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Hrvatski prvoligaš oprostio se od trenera na službenim stranicama kluba i društvenim mrežama. 'Farmaceuti' su imali slab ulazak u sezonu s četiri poraza i tek jednom pobjedom, što je razlog smjene. Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.

Odlukom Odbora za hitnost Slaven Belupa te na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, Mario Gregurina od večeras više nije trener koprivničkog prvoligaša. Nešto skromniji ulazak u sezonu i tri prikupljena boda u pet odigranih utakmica presudili su 38-godišnjem Koprivničancu, koji je na našoj klupi boravio punih 15 mjeseci.

Točnije od lipnja 2025. godine, kada je na istoj zamijenio svog dotadašnjeg šefa, Marija Kovačevića. U tom periodu vodio je 45 službenih utakmica, upisao 11 pobjeda i isto toliko remija te 19 poraza. Četiri utakmice odradio je u Kupu, uz tri pobjede i jedan poraz. Uz 41 prikupljeni bod, prošle sezone momčad je odveo do osme pozicije i polufinala Kupa, u kojem je bolja bila Rijeka.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kao rođeni Koprivničanac, bivši igrač, trener u mlađim kategorijama, pomoćni trener, a do večeras i glavni trener prve momčadi Slaven Belupa, Mario je ostavio veliki trag u našem klubu i na tome mu od srca zahvaljujemo te želimo mnogo sreće u daljnjem sportskom i životnom putu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Transferi: Bivši stoper Hajduka potpisao za katarskog prvoligaša nakon dva mjeseca
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši stoper Hajduka potpisao za katarskog prvoligaša nakon dva mjeseca

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party
ČISTI LUKSUZ

FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party

Leo Messi od ljeta 2023. godine igra u Inter Miamiju, a svojoj obitelji osigurao je idiličan život i apsolutni mir kupnjom luksuzne vile u kojoj imaju sve što požele
FOTO Oprostio se od Argentine, ali od nje neće! Lijepa Antonella je Messijev najveći oslonac
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Oprostio se od Argentine, ali od nje neće! Lijepa Antonella je Messijev najveći oslonac

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a ona je njegov najveći oslonac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026