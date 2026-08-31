Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa, objavio je hrvatski prvoligaš u ponedjeljak navečer
Slaven Belupo smijenio trenera! Mario Gregurina više neće biti na klupi hrvatskog prvoligaša
Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Hrvatski prvoligaš oprostio se od trenera na službenim stranicama kluba i društvenim mrežama. 'Farmaceuti' su imali slab ulazak u sezonu s četiri poraza i tek jednom pobjedom, što je razlog smjene. Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.
Odlukom Odbora za hitnost Slaven Belupa te na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, Mario Gregurina od večeras više nije trener koprivničkog prvoligaša. Nešto skromniji ulazak u sezonu i tri prikupljena boda u pet odigranih utakmica presudili su 38-godišnjem Koprivničancu, koji je na našoj klupi boravio punih 15 mjeseci.
Točnije od lipnja 2025. godine, kada je na istoj zamijenio svog dotadašnjeg šefa, Marija Kovačevića. U tom periodu vodio je 45 službenih utakmica, upisao 11 pobjeda i isto toliko remija te 19 poraza. Četiri utakmice odradio je u Kupu, uz tri pobjede i jedan poraz. Uz 41 prikupljeni bod, prošle sezone momčad je odveo do osme pozicije i polufinala Kupa, u kojem je bolja bila Rijeka.
Kao rođeni Koprivničanac, bivši igrač, trener u mlađim kategorijama, pomoćni trener, a do večeras i glavni trener prve momčadi Slaven Belupa, Mario je ostavio veliki trag u našem klubu i na tome mu od srca zahvaljujemo te želimo mnogo sreće u daljnjem sportskom i životnom putu
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