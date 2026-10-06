Slaven Bilić, Dejan Lovren, Roko Leni Ukić, Marino Bloudek među gostima na Sport Festu u Poreču

U sklopu jubilarnog, 10. Sport Festa Poreč, 16. listopada, održat će se velika sportska konferencija koja će u Maloj dvorani Žatika na jednom mjestu okupiti istaknuta imena hrvatskog i međunarodnog sporta, sportaše, trenere, stručnjake i sportske djelatnike.

Od iskustava ljudi koji su obilježili vrhunski sport do tema koje oblikuju njegovu budućnost, konferencija će ponuditi cjelodnevni program predavanja, razgovora i osobnih svjedočanstava, s naglaskom na znanje, razvoj, disciplinu, mentalnu pripremu i put prema sportskom uspjehu.

Program konferencije vodit će poznata sportska televizijska lica Željko Vela i Drago Ćosić, koji će kroz razgovore povezivati različite perspektive i iskustva sudionika. Na pozornicu Sport Festa stižu brojna poznata imena koja iza sebe imaju bogate sportske karijere i iskustvo na najvećim svjetskim natjecanjima.

Posebnu pažnju privući će Slaven Bilić, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, danas međunarodno poznato trenersko ime. S publikom će svoje iskustvo podijeliti i Dejan Lovren, nogometaš s bogatom reprezentativnom i klupskom karijerom.

Foto: Eva Korinkova

O sportu iz perspektive vrhunskog igrača, ali i trenera, govoriti proslavljeni hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dr. Josip Varvodić, podijelit će svoja iskustva te govoriti o aktualnostima i novostima iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

Svoja iskustva i pogled na put prema vrhunskim rezultatima podijelit će atletičarke Paola Borović i Nina Vuković, kao i atletičar Marino Bloudek. O tome što se događa iza sportskog rezultata i koliko su za uspjeh važni sustavan rad, priprema i disciplina govorit će Pero Kuterovac, jedan od najtrofejnijih hrvatskih kondicijskih trenera.

O osobnom putu do sportskog uspjeha govorit će Larissa Marković, proslavljena rukometašica, Matija Jurišić, uspješni brdski automobilist, plivači Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Ana Blažević.

Konferencija će otvoriti i teme koje sve više dobivaju na važnosti u modernom sportu, od psihološke pripreme i mentalne snage do razvoja mladih sportaša. O ovoj temi pričat će Ante Ivišić, psiholog koji je svoj profesionalni put usmjerio prema sportu, a danas djeluje kao psiholog Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna“.

Foto: Privatni album

JUMP nagrade za ljude i projekte koji mijenjaju sport, promocija knjige i predtavljanje Hrvatskog muzeja športa

U sklopu konferencije bit će dodijeljene i JUMP nagrade, kojima Sport Fest prepoznaje najznačajnije projekte i doprinos razvoju i promociji sporta. Ovogodišnji laureati su Grad Zagreb za veliki investicijski ciklus od 77 milijuna eura u sportsku infrastrukturu, Hrvatski vaterpolski savez za organizaciju svjetskih prvenstava U16 i velikih međunarodnih natjecanja, Hrvatski nogometni savez za promociju Hrvatske kroz hrvatsku nogometnu reprezentaciju te Grad Šibenik, koji je nagrađen za razvoj sporta, uključivanje mladih i građana te bogatu sportsku tradiciju.

Konferencijski program dodatno će obogatiti predstavljanje knjige "Evolucija sporta - Kako se svijest igra“ i razgovor s njezinim autorom Damirom Škarićem, koji će otvoriti pitanje odnosa svijesti, sporta, osobnog razvoja i postizanja rezultata, te predstavljanje novootvorenog Hrvatskog muzeja športa kroz razgovor s Danirom Bilić, ravnateljicom Muzeja.

"Sport Fest već deset godina okuplja ljude koji sport ne promatraju samo kroz rezultat, nego i kroz znanje, iskustvo, razvoj i vrijednosti koje sport nosi. Upravo zato želimo da konferencija bude mjesto na kojem će sudionici dobiti nova znanja, čuti iskustva ljudi koji su prošli put vrhunskog sporta i pronaći inspiraciju za vlastiti razvoj“, poručuju organizatori.