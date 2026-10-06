Obavijesti

Sport

Komentari 0
OVOG LISTOPADA

Slaven Bilić, Dejan Lovren, Roko Leni Ukić, Marino Bloudek među gostima na Sport Festu u Poreču

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Slaven Bilić, Dejan Lovren, Roko Leni Ukić, Marino Bloudek među gostima na Sport Festu u Poreču
4
Foto: Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Velika sportska konferencija ovogodišnjeg Sport Festa donosi iskustva, znanje i inspiraciju iz svijeta vrhunskog sporta

Admiral

U sklopu jubilarnog, 10. Sport Festa Poreč, 16. listopada, održat će se velika sportska konferencija koja će u Maloj dvorani Žatika na jednom mjestu okupiti istaknuta imena hrvatskog i međunarodnog sporta, sportaše, trenere, stručnjake i sportske djelatnike.  

Od iskustava ljudi koji su obilježili vrhunski sport do tema koje oblikuju njegovu budućnost, konferencija će ponuditi cjelodnevni program predavanja, razgovora i osobnih svjedočanstava, s naglaskom na znanje, razvoj, disciplinu, mentalnu pripremu i put prema sportskom uspjehu. 

Program konferencije vodit će poznata sportska televizijska lica Željko Vela i Drago Ćosić, koji će kroz razgovore povezivati različite perspektive i iskustva sudionika.   Na pozornicu Sport Festa stižu brojna poznata imena koja iza sebe imaju bogate sportske karijere i iskustvo na najvećim svjetskim natjecanjima. 

Posebnu pažnju privući će Slaven Bilić, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, danas međunarodno poznato trenersko ime. S publikom će svoje iskustvo podijeliti i Dejan Lovren, nogometaš s bogatom reprezentativnom i klupskom karijerom. 

Nations League - Group A3 - Czech Republic v Croatia
Foto: Eva Korinkova

O sportu iz perspektive vrhunskog igrača, ali i trenera, govoriti proslavljeni hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dr. Josip Varvodić, podijelit će svoja iskustva te govoriti o aktualnostima i novostima iz Hrvatskog olimpijskog odbora. 

Svoja iskustva i pogled na put prema vrhunskim rezultatima podijelit će atletičarke Paola Borović i Nina Vuković, kao i atletičar Marino Bloudek. O tome što se događa iza sportskog rezultata i koliko su za uspjeh važni sustavan rad, priprema i disciplina govorit će Pero Kuterovac, jedan od najtrofejnijih hrvatskih kondicijskih trenera. 

O osobnom putu do sportskog uspjeha govorit će Larissa Marković, proslavljena rukometašica, Matija Jurišić, uspješni brdski automobilist, plivači Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Ana Blažević. 

Konferencija će otvoriti i teme koje sve više dobivaju na važnosti u modernom sportu, od psihološke pripreme i mentalne snage do razvoja mladih sportaša. O ovoj temi pričat će Ante Ivišić, psiholog koji je svoj profesionalni put usmjerio prema sportu, a danas djeluje kao psiholog Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna“. 

Foto: Privatni album

JUMP nagrade za ljude i projekte koji mijenjaju sport, promocija knjige i predtavljanje Hrvatskog muzeja športa 

U sklopu konferencije bit će dodijeljene i JUMP nagrade, kojima Sport Fest prepoznaje najznačajnije projekte i doprinos razvoju i promociji sporta. Ovogodišnji laureati su Grad Zagreb za veliki investicijski ciklus od 77 milijuna eura u sportsku infrastrukturu, Hrvatski vaterpolski savez za organizaciju svjetskih prvenstava U16 i velikih međunarodnih natjecanja, Hrvatski nogometni savez za promociju Hrvatske kroz hrvatsku nogometnu reprezentaciju te Grad Šibenik, koji je nagrađen za razvoj sporta, uključivanje mladih i građana te bogatu sportsku tradiciju. 

Konferencijski program dodatno će obogatiti predstavljanje knjige "Evolucija sporta - Kako se svijest igra“ i razgovor s njezinim autorom Damirom Škarićem, koji će otvoriti pitanje odnosa svijesti, sporta, osobnog razvoja i postizanja rezultata, te predstavljanje novootvorenog Hrvatskog muzeja športa kroz razgovor s Danirom Bilić, ravnateljicom Muzeja. 

 "Sport Fest već deset godina okuplja ljude koji sport ne promatraju samo kroz rezultat, nego i kroz znanje, iskustvo, razvoj i vrijednosti koje sport nosi. Upravo zato želimo da konferencija bude mjesto na kojem će sudionici dobiti nova znanja, čuti iskustva ljudi koji su prošli put vrhunskog sporta i pronaći inspiraciju za vlastiti razvoj“, poručuju organizatori. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece
FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026