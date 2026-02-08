Obavijesti

Slavlje iz drugog kuta: Osvojili smo broncu, ali slavimo za zlato

Doček? Ne znam, nama je ovo doček što su nam napravili navijači u Ljubljani, rekao je emotivni izbornik futsal reprezentacije Marinko Mavrović nakon pobjede protiv Španjolske na Euru nakon penala. Osvojili smo povijesnu broncu. Dečki se danas vraćaju u Zagreb. A ovo su fotografije slavlja iz drugog kuta
Zagreb, Hrvatska. 07th Feb, 2026. LJUBLJANA, SLOVENIA - FEBRUARY 7 UEFA Futsal EURO 2026 Third-place match match between France and Croatia at Arena Stozice on February 7, 2026 in Ljubljana, Slovenia. Maksim Matulina, Kristian Fucak i Slobodan Rubezic Cre
