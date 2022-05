Slavlje zaprešićkog Intera protiv Bijelog Brda: Zabili četiri gola

U spektakularnoj utakmici Druge HNL na zaprešićkom stadionu Inter je potpuno zasluženo svladao osječko Bijelo Brdo 4-2. To je bila nebitna utakmica za domaćina koji su rasterećeno ušli u meč, dok gosti nisu osigurali ostanak u ligi i morali su loviti bodove.





Očekivalo se da će BSK napadati, a Inter čekati kontre, no bilo je obrnuto. Meč je počeo spektakularno. Već u prvoj minuti nakon fenomenalnog ubačaja iz slobodnog udarca iskosa s 40 metara, Ivan Nekić glavom spušta loptu na pet metara gdje njegov imenjak Soldo zakucava za 1-0 za Inter.



U osmoj minuti veliku priliku za 2-0 propušta mladi Dominik Rešetar. Luka Uzelac ga sjajno proigrava, no Rešetarov pokušaj brani golman BSK-a Ilija Đilas. U 13. nesporazum osječke obrane i Đilasa nije iskoristio Ivan Soldo koji s 40 metara na praznu mrežu loptu šalje preko gola. U 19. minuti Branimir Barišić na asistenciju Marka Uzelca puca s ruba 16-erca, a loptu je netko od Osječana skrenuo u korner. U prvoj četvrtini gosti nisu ništa mogli. Tako je to trajalo do 24. kada je Ivan Mihaljević iz daljine odapeo pored gola.



Nakon 25 minuta zagospodarili su kiša, grmljavina i vjetar i iako je bilo dosta prizemnih i visokih ubačaja s obje strane, ništa posebno se deset minuta nije događalo. Kako je jak vjetar ciljao ka golu "diva iz Predgrađa", tako je u 35. minuti golman domaćih Ivan Križanović imao problema s ispucavanjem lopte, no posljedice nije bilo. Tri minute kasnije Đilas je još jednom kapitulirao. Prizeman ubačaj Rešetara s desne strane našao je Matiju Kanceljaka koji je loptu pospremio pored Đilasa.



U drugom poluvremenu kiša je stala, a počelo je kao i prvo, ali sa zamijenjenim ulogama. U 47. minuti najbolji strijelac BSK-a Hrvoje Ilić opalio je s 25 metara, a Križanović dobio samo do Marka Dobrijevića koji je loptu pospremio u praznu mrežu za 2-1.



U 51. minuti veznjak Intera Branimir Barišić opucao je s ruba 16-erca, no otišlo je pored gola. Pet minuta kasnije Rešetar promašuje veliku šansu. Na ubačaj Ivana Solde loše je reagirao stoper gostiju Karlo Majtanić, no Rešetar iz voleja s 12-13 metara loptu šalje pored gola, da bi potom uslijedila kazna. U 59. minuti nakon kornera Hrvoja Ilića glavom za 2-2 ponovno zabija Žutić.



Domaćin je pokušao u 62. uzvratiti na isti način, no pokušaj Nekića nakon Barišićevog ubačaja iz kornera odlazi pored gola. No, nakon toliko panike u obrani gostiju, došla je 73. minuta. Džoker s klupe Ivan Pejić nakon sjajnog ubačaja s desne strane glavom od prečke zabija za 3-2, da bi u 80. nakon duplog pasa s Dumančićem loptu iz daljine poslao pored gola.



U 83. minuti gosti su imali posljednju šansu za novo izjednačenje. Nakon kombinacije Ivana Mihaljevića i Petra Tomića, lopta dolazi do Patrika Periše koji loptu iskosa šalje daleko pored gola, a u idućem napadu Branimir Barišić s tri metra postavlja konačnih 4-2 i riješio pitanje pobjednika.

Inter 4-3-3: Križanović - Dumančić, Nekić, Jelenić, L. Uzelac - Barišić, M. Uzelac, Mazalović - Kanceljak, Soldo, Rešetar

BSK Bijelo Brdo: 3-4-1-2: Đilas - Majtanić, Periša, Dobrijević - L. Mihaljević, I. Mihaljević, Ilić, Žutić - Kašiković - Lozić, Čikvar

