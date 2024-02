Slažete li se sa smjenom Jarnija s pozicije izbornika U-17?

Robert Jarni više nije izbornik U17 reprezentacije. Bivši vatreni u intervjuu za Večernji list izjavio je kako će navijati za Betis protiv Dinama u nokaut fazi konferencijske lige.

- Jaka su momčad, zahtjevan protivnik. Imat ćemo respekt sve do izlaska na teren. Budite uvjereni da će se i nas nešto pitati. Nameće se da ovu utakmicu igramo s malo pritiska, u situaciji u kojoj ne cvjetaju ruže, ali želimo pokazati snagu - najavio je Petković, koji je odgovorio Robertu Jarniju, izborniku U-17 hrvatske nogometne reprezentacije koji je u intervjuu za Večernji list rekao kako će u utakmici navijati za Betis.

Izjava je podigla puno prašine, a situacija je eskalirala kada je tu izjavu komentirao Bruno Petković.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - rekao je Petković

HNS je na dan utakmice smijenio Jarnija s pozicije izbornika U17 reprezentacije.

"Međutim, HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju. Promicanje zajedništva unutar hrvatske nogometne obitelji uvjet je bez kojeg se ne može uspješno voditi neka hrvatska selekcija", naveli su iz saveza.