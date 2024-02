Samovojska: Petkovićeva izjava je dolijevanje ulja na vatru, a sad nije vrijeme za podjele...

Veliku buru izazvala je izjava Roberta Jarnija koji je u intervjuu za Večernji list izjavio kako će navijati za Betis protiv Dinama u susretu nokaut faze Konferencijske lige. Danas mu je konferenciji odgovorio Bruno Petković koji ga je nazvao klaunom jer navija protiv hrvatskog kluba u europskim natjecanjima.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - odgovorio je Petković na pitanje što misli o toj izjavi.

Izjava je podigla puno prašine, a komentirali su je i stručnjaci s HTV-a.

Petkovićeva izjava je ishitreno i nedogovorno dolijevanje ulja na vatru, a uopće nije trenutak u hrvatskom nogometu za takve podjele. Ono što je Jarni rekao nije lijepo, a Petkovićev je odgovor bio ružan - rekao je Anton Samovojska, a sa Samovojskom se složio i Vedran Ješe.