Operirali gimnastičarku koja je slomila noge u strašnom padu

Sad sam dobro, odmaram se. Hvala svima na porukama podrške, javila se američka gimnastičarka Samantha Cerio (22) iz bolničkog kreveta. Operirali su je nakon teške ozljede na sveučilišnom natjecanju u Louisiani.

Samantha je izvodila vježbu na parteru i nakon 20-ak sekundi nezgodno je doskočila.

Dvorana je utihnula, čuli su se samo njezini vriskovi.

Pozor! Video je uznemirujućeg sadržaja

Dislocirala je koljena i potrgala ligamente.

Natjecanje je bilo prekinuto na više od pola sata, dok je nisu prevezli u bolnicu.

Ubrzo je objavila i kraj karijere.

- Bio je to moj posljednji nastup kao gimnastičarke. Nakon 18 godina napuštam ovaj sport i ne mogu biti ponosnija jer me gimnastika napravila ovakvom osobom. Naučila me napornom radu, poniznosti i privrženosti. Stavila je pred mene brojne zapreke i naučila me što znači biti posvećen nečemu. Nikad nisam mislila da će me tako testirati, nije završilo kako sam se nadala, ali nikad ne završi. Hvala svima na sveučilištu Auburn što su napravili okruženje koje sam zvala domom - napisala je Samantha Cerio na Instagramu nakon teške ozljede.

Ovo joj je bila zadnja godina na sveučilištu u Auburnu u Alabami. U svibnju će diplomirati u području svemirskog injženjerstva i već je čeka posao u američkoj multinacionalnoj kompaniji Boeingu.

Za dva mjeseca se trebala i udati, ali taj će termin zbog ozljede i oporavka možda morati malo pomaknuti.

U bolnici ju je posjetio Fieldon King Alexander, predsjednik sveučilišta u Louisiani gdje se Samantha ozlijedila.

- Posjetio sam ovu predivnu i inspiriativnu ženu. Nema nikakve sumnje da će se oporaviti i nastaviti raditi čudesne stvari - napisao je na Twitteru.

I had the opportunity to visit @AuburnGym’s @sam_cerio this weekend. What a wonderful, inspiring young lady. I have no doubt she will overcome this injury and go on to do amazing things. pic.twitter.com/K3l79QYNDZ