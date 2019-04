Užas u SAD-u! Gimnastičarka pri doskoku slomila obje noge

Samantha Cerio u svibnju će diplomirati na sveučilištu u Auburnu u saveznoj državi Alabami. U jednom od zadnjih nastupateško se ozlijedila i objavila kraj karijere.

Prilikom vježbe na parteru Samantha je nezgodno doskočila i slomila obje noge, a moguće i dislocirala oba koljena. Vrištala je od bolova, a dvorana je utihnula.

POZOR! VIDEO JE UZNEMIRIJUĆEG SADRŽAJA

'Teško za gledati'

Natjecanje u Louisiani bilo je prekinuto na više od pola sata.

- Teško je bilo to za gledati. Cure su se okupile dogovorile se da će sve što postignu posvetiti njoj - rekao je Jeff Graba, trener gimnastičke ekipe Auburna.

"We said stick it for @sam_cerio, so we definitely came out here to make her proud."



This Auburn team wraps up a special season in Regional Final.



📰 » https://t.co/mrydlW5PJw#WarEagle | #StickItForSam pic.twitter.com/CEdHAa6X5i — Auburn Gymnastics (@AuburnGym) 7. travnja 2019.

Nije baš završilo kako sam se nadala

Bio je to moj posljednji nastup kao gimnastičarke. Nakon 18 godina napuštam ovaj sport i ne mogu biti ponosnija jer me gimnastika napravila ovakvom osobom. Naučila me napornom radu, poniznosti i privrženosti. Stavila je pred mene brojne zapreke i naučila me što znači biti posvećen nečemu. Nikad nisam mislila da će me tako testirati, nije završilo kako sam se nadala, ali nikad ne završi. Hvala svima na sveučilištu Auburn što su napravili okruženje koje sam zvala domom, napisala je Samantha Cerio na Instagramu nakon teške ozljede.

Svemirka injženjerka

Samantha bi, i da nije ove teške ozljede, vjerojatno završila gimnastičku karijeru jer joj je ovo zadnja godina na sveučilištu.

U svibnju će diplomirati u području svemirskog injženjerstva i već je čeka posao u jednoj međunarodnoj kompaniji. Nekoliko dana prije ozljede imala je intervju je za lokalni časopis sveučilišta.

- Roditelji su me najviše podržavali, ali su me i stalno podsjećali da gimnastika neće biti uvijek tu za mene i da se, ako se želim time baviti, onda moram posvetiti samo tome. Jer ako uložiš sate i sate u to i trošiš tijelo na nevjerojatne načine, nema smisla ako ne misliš ispuniti puni potencijal - rekla je u intervjuu Samantha, koja je predsjednica studenskog atletskog vijeća.