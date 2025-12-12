Obavijesti

PROBLEMI U LIVERPOOLU

Slot: Razgovarat ću sa Salahom i nakon toga odlučiti što dalje...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Slot: Razgovarat ću sa Salahom i nakon toga odlučiti što dalje...
3
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Egipatski golgeter je u Liverpoolu od ljeta 2017. godine i u 420 utakmica je zabio 250 pogodaka. Posebno impresivan je bio prošle sezone, kada je predvodio "Redse" do naslova u Premier ligi sa 29 golova i 18 asistencija

Trener Liverpoola Arne Slot izjavio je u petak da će tijekom dana razgovarati s egipatskim golgeterom Mohamedom Salahom (33), te da će nakon toga odlučiti hoće li Salah biti u momčadi za subotnji susret protiv Brightona na Anfieldu.

- Danas ću razgovarati sa Salahom, a ishod tog razgovora odredit će kako će stvari izgledati u subotu - kazao je Slot na konferenciji za novinare.  

Na novinarski upit da li želi da Salah ostane u klubu, trener Slot je odgovorio: "Nemam razloga da to ne bih želio".

Egipatski nogometaš je posljednji puta bio u početnoj postavi "Redsa" 26. studenoga, kada je Liverpool u Ligi prvaka poražen od PSV Eindhovena s 1-4. Nakon toga toga je u dvije od tri utakmice Premier lige ostao na klupi za pričuve.

UEFA Champions League - Inter Milan v Liverpool
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Zbog toga je proteklog vikenda, nakon remija s Leedsom, odlučio javno progovoriti o svom statusu u klubu. Salah je tada izjavio da se osjeća kao žrtveno janje, odnosno da ga klub želi prikazati odgovornim za loše rezultate u ovoj sezoni. Zbog te izjave izostavljen iz sastava za ovotjednu utakmicu Lige prvaka protiv Intera u Milanu.

Egipatski golgeter je u Liverpoolu od ljeta 2017. godine i u 420 utakmica je zabio 250 pogodaka. Posebno impresivan je bio prošle sezone, kada je predvodio "Redse" do naslova u Premier ligi sa 29 golova i 18 asistencija. Iako je bilo nagađanja da bi mogao otići iz Liverpoola, u travnju je produžio ugovor do lipnja 2027.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

I dok je prošle sezone Liverpool plijenio pažnju atraktivnim i rezultatski uspješnim nogometom, ove sezone, unatoč skupim pojačanjima, "Redsi" su podbacili. Pružaju neuvjerljive partije, a u Premier ligi su na desetom mjestu sa deset bodova manje od vodećeg Arsenala. 

