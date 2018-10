Slovenac Dončić zaludio NBA: Za Boga miloga, božanstveno!

Luki Dončiću trebale su samo tri utakmice da postane miljenik navijača Dallas Mavericksa. Amerikanci se čude kako rookie s 19 godina igra na takvoj razini.

Ono što mladi Slovenac pokazuje stvarno je briljantno, ali on je na toj razini otkako je sa 17 zaigrao za prvu momčad Reala koju je odveo na vrh Europe nakon što je to napravio sa slovenskom reprezentacijom na Eurobasketu.

Pobrao je Luka sve žive nagrade koje je mogao pokupiti u Europi, a sad je na redu Amerika. Krupnim koracima korača prema tituli najboljeg Rookieja godine, no morat će se za tu nagradu dobro oznojiti. Ljuti konkurent mu je div iz Phoenixa Deandre Ayton koji također igra zapanjujuće na početku NBA sezone.

A Dončić pokazuje što može.

Dallas je slavio protiv Chicago Bullsa 115-109, a Dončić je bio među najboljima kod Mavericksa. Za 35 minuta zabio je 19 koševa uz šest asistencija.

Jednu od njegovih asistencija NBA liga je uvrstila na 5. mjesto najboljih poteza kola.

NBA kanal ovaj je Dončićev potez ovako prokomentirao:

- Luka Dončić paralizirao je um Justina Holidaya ovom božanskom asistencijom. Sve je počelo lažnjakom, za Boga miloga! Pogledajte to! Pa on je rookie!

Dončić je bio drugi strijelac i prvi dodavač Dallasa.

Iz igre je gađao 7/14, tricu 3/8, a pogodio je oba slobodna bacanja. Ono što je najbitnije, zabio je kad je bilo najvažnije, kad se lomila utakmica.

Njegovu asistenciju za DeAndrea Jordana objavio je i službeni Twitter Dallasa uz pitanje: Bila je tu, a onda... Čekaj, kako je dospjela do DeAndrea?

Subjekt je lopta, a odgovor je u videu:

It was there and then... wait how'd it get to DJ? pic.twitter.com/1BLiJDh1GL