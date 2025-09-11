Slovenci ogorčeni na suce: 'Nemoguće je igrati ovako, osam protiv pet nije košarka'

Slovenska košarkaška reprezentacija ispala je sa EuroBasketa nakon velike borbe i drame s Njemačkom. Slovenci su vodili dobar dio susreta, ali su na kraju ostali bez snage, a utakmicu su obilježile sudačke odluke na koje su slovenski igrači poludjeli. Luka Dončić zaradio je tehničku i svađao se sa sucima, a nakon utakmice je njegov suigrač Alen Omić žestoko kritizirao suce.

Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip

Posebno je bio ljut jer je dosta igrača Slovenije ranije završilo utakmicu zbog pet osobnih grešaka.

- Vidiš, nemoguće je igrati košarku ovako, i bit ću iskren, 8 na 5 nije košarka, brate. Držat ću se toga. Ono što sam danas doživio, nisam doživio u svojih 20 godina karijere. Boli me, ne znam što dalje. Ne mogu vjerovati... Ono što se danas dogodilo, ti prekršaji, u šoku sam, ne mogu vjerovati što se dogodilo. Dođeš tamo, daš dva mjeseca, sve za taj dres, a onda se dogodi ovo. Izgubiti utakmicu u posljednje dvije minute, na njihov način - rekao je Omić, pa pričao i o Dončiću:

- Svi ste vidjeli što se dogodilo. Ako Luka dobije tri prekršaja u roku od 10 minuta... Nemoguće. Ljudi su došli na ovaj turnir gledati ga, uživati ​​u košarci, davati njemu tehničke pogreške nema smisla. Takve igrače, kao što ste svi prije nabrojali, treba zaštititi na ovom EuroBasketu. I treba ih poštovati. Ne možemo pobijediti na ovaj način. Morali smo pobijediti u ovoj utakmici. Igrali smo jako dobro, borili smo se, došli smo ovdje ići do kraja, ali kada protivnik ima 40 slobodnih bacanja u utakmici, ne možete pobijediti - zaključio je emotivni Omić.

Foto: Ints Kalnins

I slovenski trener kritizirao je suce s dozom ironije.

- Čestitam Njemačkoj na prolasku u polufinale. Mogu početi govoriti o tome što se događa na terenu već od prve minute, osjećam se loše zbog igrača... Neću o tome da ne uništim sve što su igrači učinili. Imamo superzvijezdu Luku i jako je teško učiniti sve ovo. Biti tako ponižen kao mi danas, vidjeti igrače kako pate... Vjerujem da smo igrali odličnu košarku i da smo bili bolji tim, ali mislim da se moramo ispričati što smo bili prljav tim i pravili mnogo prekršaja. Posebno Nijemcima dugujemo ispriku. Izgubili smo. Ponosan sam na ove momke i kad bih mogao sve ih dovesti ovdje da im aplaudiram jer je nevjerojatno sve što su učinili ovog ljeta - rekao je Aleksandar Sekulić, ali je naglasio kako je ponosan na svoje igrače te da uzdignute glave odlaze s EuroBasketa.