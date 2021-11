Početak je studenog, HNL sezona se tek zakuhtala, a Hajduk je već u potrazi za novim trenerom. Čelnici kluba ovog su ljeta svlačionicu nakrcali kvalitetnim pojedincima igračima i to sve zbog jednog cilja: Osvojiti naslov prvaka nakon 17 godina.

Dirigentsku palicu predali su švedskom treneru Jensu Gustafssonu koji je trebao uštimati taj orkestar, no on ga je raštimao pa je postao bivši nakon svega nekoliko mjeseci. Sad već bivšem treneru Hajduka presudio je poraz od Slaven Belupa (3-2), Lukša Jakobušić uručio mu je otkaz jutro nakon novog poraza, a na Poljudu od tada vrijedno rade na pronalasku novog trenera.

Nije tajna kako bi predsjednik Hajduka na klupi volio vidjeti domaće trenere poput Ivana Leke ili Ivana Jurića, no jasno je kako je u ovome trenutku to neizvedivo. Litavski trener Valdas Dambrauskas jedan je od onih koji visoko kotira zbog prijateljstva sa sportskim direktorom 'bilih' Mindaugasom Nikoličiusom, a da se navijače pita, novi trener Hajduka bio bi Matjaž Kek (60).

Slovenski trener velika je želja navijača već neko vrijeme. I kada je s Rijekom rušio Hajduk, Kek je uvijek biranim riječima pričao o Majstoru s mora. Nije nikada krio simpatije prema klubu s Poljuda, to su itekako znali čelnici splitskog kluba pa su ga htjeli angažirati.

Bivši trener Rijeke se 2019. godine zahvalio na ponudi te se odlučio posvetiti reprezentaciji Slovenije s kojom je potpisao ugovor do 2024. godine. No, zbog loših rezultata, Kek je razmišljao o odlasku iz reprezentacije pa ipak ostao, a kako su ostali bez šansi za plasman na SP u Katar, možda je u međuvremenu promijenio mišljenje i zaželio se klupskog nogometa.

Izbor novog trenera Hajduka tema je i u slovenskim medijima, a novinar Rok Tamše, urednik portala Dela, tvrdi kako će Matjaž Kek danas odlučiti hoće li ostati izbornik Slovenije ili pak zasjesti na klupu Hajduka. Prije dvije godine bio je predavač na seminaru nogometnih trenera u organizaciji Ivana Gudelja, instruktora HNS središta Dalmacija, gdje je biranim riječima pričao o splitskom klubu.

- Rekao sam da se Hajduk treba više baviti sobom, a onda ostalima. To je institucija, zaslužuje bolji rezultat. Ali da sad ne pametujem, postoje odgovorni ljudi koji sigurno znaju kako što bolje raditi. Strahovito sam volio igrati na Poljudu, uvijek sam imao veliki motiv, bila je sjajna atmosfera. Ne znam, nekako je Poljud uvijek budio ono najbolje u meni - kazao je Kek.

Kek je čovjek liderske crte i čvrstog karaktera koji se ne libi uhvatiti u koštac sa svlačionicom. Jedan je od trenera kojemu su red, rad i disciplina na prvom mjestu i upravo u tome čelnici Hajduka vide recept za uspjeh. Osoba je od autoriteta i trener kojega bi igrači poštovali i slijedili njegove ideje, a to s Gustafssonom očito nije bio slučaj. Ono što je najbitnije, trener je koji ima igru i rezultat. Rijeka je tijekom njegovog petogodišnjeg mandata igrala jedan od najljepših nogometa u svojoj povijesti pa je 2017. godine osvojila prvenstvo i Kup pored uvijek jakog Dinama. Ima pobjednički mentalitet i čvrsti gard i to je ono što treba Hajduku u ovome trenutku.

Sigurno ga golica misao da bi mogao voditi klub koji u njemu budi posebne emocije, no nešto će se pitati slovenski nogometni savez, ali i Dinamo koji je prije godinu dana ozbiljno zagrizao za Keka. Tada je slovenski trener bio 'gotova stvar', no došlo je do preokreta u posljednji trenutak pa je klupu preuzeo Zoran Mamić.

Damir Krznar i dalje živi u neizvjesnosti Maksimirske 128, svaki novi kiks poljuljao bi njegov status u Dinamu, a čelnici bi jednog dana upravo Keka voljeli vidjeti na klupi. Tu bi ga dočekala i cifra koja bi ga ostavila bez teksta, a kada je riječ o financijama, jasno je kako se tu Splićani ne mogu nositi sa Zagrepčanima.

Kako god, Kek je sada Hajdukova želja i ako je vjerovati slovenskim medijima, bivši trener Rijeke danas će odlučiti o svojoj budućnosti. Hajduk ili Slovenija...