Slovenska tvornica čuda: Od Dončića, rukometa i odbojke do pobjednika Tour de Francea

Priča o Tadeju i biciklizmu počela je s devet godina kada je njegov stariji brat počeo trenirati u klubu Rog-Ljubljana. Dotad je Tadej trenirao nogomet, a iako mu isprva nisu mogli naći prikladan bicikl, već u proljeće 2008. odvozio je prvu natjecateljsku utrku

<p>Košarkaši su im šokirali Europu i postali prvaci predvođeni <strong>Goranom Dragićem</strong> i <strong>Lukom Dončićem</strong> koji je u međuvremenu postao NBA superstar, rukometaši su u onom čudesnom povratku protiv Hrvatske osvojili svjetsku broncu, odbojkaši su na zadnja tri Eura dvaput igrali u finalu, "niotkud" su se stvorili Ilka Štuhec, Peter Prevc... A gdje još malo ranije i svi uspjesi Tine Maze ili Primoža Kozmusa.</p><p>I kad bi čovjek pomislio da su Slovenci "ispucali" sportska čuda i da ih njihova tvornica više neće toliko proizvoditi, barem za nekoliko sljedećih godina, evo novog. Zove se<strong> Tadej Pogačar</strong> i od nedjelje je drugi najmlađi osvajač Tour de Francea. Utrke od koje u svijetu biciklizma nema veće. Biciklistički Wimbledon. Kakav poklon za 22. rođendan koji slavi - sutra!</p><p>U jednom od najbajkovitijih raspleta u 117-godišnjoj povijesti utrke mladi je Slovenac napravio čudo nad čudima u subotnjem 36 km dugom pojedinačnom kronometru kada je zaostatak od gotovo jedne minute pretvorio u isto takvu prednost nad sunarodnjakom <strong>Primožem Rogličem</strong> (30), programiranim osvajačem Toura koji je, i to je još jedna bajkovita stvar, bio posve obojen slovenskim bojama. Kraj velesila kakve su Belgija, Francuska, Španjolska, Italija... Roglič, kojeg je težak pad u skijaškim skokovima usmjerio na bicikl, sve je do te subote jurio ka pobjedi u žutoj majici koju je nosio 11 dana pa, slažu se stručnjaci, ususret četvrtom desetljeću života ispustio zadnju priliku za najcjenjeniji biciklistički trofej. Drugim riječima, Pogačar je već u subotu slavio jer u nedjelju na Touru zadnjeg dana utrke, takvo je nepisano pravilo, nitko ne ide u napad...</p><p>- Ne znam što reći, ovo je nevjerojatno. Ali ovo je i pobjeda moje momčadi jer je puno napravila za mene ova tri tjedna - zahvalio se, dakako, i svom UAE Team Emiratesu u kojem je od 2018. godine.</p><p>Pa, tko je, k vragu, Tadej Pogačar? Uzmite samo ovaj podatak za početak; ovo mu je bio debi na Tour de Franceu i uopće druga Grand Tour utrka u životu nakon što je prošle godine na Vuelti osvojio treće mjesto. Pa je na Touru prvo postao najmlađi pobjednik etape još od 1993. i onda otišao kući u rodni Klanec kod Komende kao najmlađi osvajač Toura iza Henrija Corneta koji je drugo izdanje ove utrke 1904. osvojio s 19 godina i 352 dana. Što je, složit ćete se, neusporedivo doba. I, da, sa sve tri majice; žutom za najboljeg u ukupnom poretku, bijelom za najboljeg vozača do 25 godina i točkaste za najboljeg penjača. Zadnji je put to napravio Eddy Merckx 1972.</p><p>Priča o Tadeju i biciklizmu počela je s devet godina kada je njegov stariji brat počeo trenirati u klubu Rog-Ljubljana. Dotad je Tadej trenirao nogomet, a iako mu isprva nisu mogli naći prikladan bicikl, već u proljeće 2008. odvozio je prvu natjecateljsku utrku.</p><p>- Mislim da sam bio jako talentiran za nogomet, ali i dalje ga uživam igrati - rekao je Tadej koji je "na biciklu" upoznao i sadašnju djevojku Uršku Žigart, također profesionalnu biciklisticu i članicu ekipe Alé BTC Ljubljana.</p><p>U Kranju je upisao studij sportskog menadžmenta, ali to je očekivano stavio na čekanje kada ga je prije dvije godine uzeo UAE Team Emirates s kojim je prošle godine potpisao novi ugovor do 2023. prema kojem godišnje zarađuje oko dva milijuna eura. Po čemu je tek oko desetog mjesta najplaćenijih biciklista današnjice, a koju s 5,5 milijuna eura predvodi Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).</p><p>Vozio je, dakako, i u Hrvatskoj, Trofej Poreča, Istarsko proljeće, Tour of Croatia, a sada osvaja i svijet. Štoviše, tek je počeo...</p>