'Slovenski Jokić' imao je 86 kg na 150 cm visine, u Osijeku nije prošao. Na Euru nosi 'zmajčeke'

Erik Janža (30), lijevi bek slovenske nogometne reprezentacije zabio je gol u remiju protiv Danske (1-1) te 'zmajčekima' donio veliki bod, a prije pet je godina bio igrač Osijeka te je tad misteriozno 'nestao'. Bio je standardan igrač na Gradskom vrtu, ali promjenom na trenerskoj poziciji, njegovo je mjesto zauzeo Brazilac Talys (25).

Brazilac je nakon Osijeka otišao u ciparski Pafos pa u Slaven Belupo, a trenutačno nosi dres portugalskog Farensea. Janža je otišao u poljsko Gornik Zabrze te je tamo kapetan, a trenutačno briljira u slovenskoj reprezentaciji.

Pokretanje videa... 01:16 'Vatreni' se vratili kući nakon Eura | Video: Robert Anić/PIXSELL

Spomenuti Janža otišao je besplatno iz Osijeka, a njegova nogometna priča krenula je na poprilično neuobičajen način za profesionalnog nogometaša. Kad je imao 12 godina, igrao je nogomet, ali zbog nezdrave prehrane ga je doktor upozorio da će morati promijeniti mnoge stvari u životu.

Slovenia v Denmark - UEFA Euro 2024 - Group C - Stuttgart Arena | Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- To je posebna priča, na sistematskom u školi mi je liječnik rekao da mi srce neće kucati kako bi trebalo ako neću smršaviti. Da nisam smršavio, imao bih problema sa srcem. Otac je to shvatio ozbiljno i u osam mjeseci sam smršavio 20 kilograma pa mi je karijera krenula ozbiljnije - prisjetio se za S.sportal svojevremeno Janža.

Za sportsku je karijeru iznimno zahvalan ocu. Nekad je bio pretilo dijete, a danas slovenski reprezentativac. Nije prestao sanjati, uzeo stvar u svoje ruke i ostvario san.

- Mnogi ne vjeruju da se to dogodilo, ali ipak je stvarno. Da nije bilo mog tate, ne znam bih li igrao nogomet profesionalno. Cijelo vrijeme je bio sa mnom, pravio mi jelovnike i pomagao da smršavim. On je jedini razlog zašto sam danas nogometaš. Pio sam previše gaziranih pića, zatim smo krenuli s dijetom. Više-manje bez kruha, pržene hrane i gaziranih pića. Još se sjećam, kao da je bilo jučer - objasnio je Janža pa poentirao:

Euro 2024: England - Slovenia | Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

- Smršavio sam desetak kila, a otac i ja trčali smo 200 metara oko kuće, rekao mi je da ćemo, ako odjurim do kuće, otići na pizzu za nagradu. Vjerovao sam mu, bila je to velika motivacija. Otrčao sam do kuće koliko su me noge nosile i uživao sam u svojoj polovici margarite - zaključio je Janža.

Slovenski nogometni reprezentativci od 21 sat igraju osminu finala Europskog prvenstva protiv Portugala na stadionu u Frankfurtu.