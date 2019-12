Službeno! Damir Burić više nije trener Hajduka, čeka se novi...

Ono o čemu se pričalo još od dvostrukog poraza od Gorice, danas je dobilo službeni epilog. Damir Burić više nije trener Hajduka objavljeno je iz kluba priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

Nakon obavljenog razgovora s trenerom Damirom Burićem u ponedjeljak 16. prosinca 2019. godine te analize cjelokupnog stanja, HNK Hajduk je donio odluku da gospodin Burić neće voditi momčad u nastavku sezone. Odluka je donesena u dogovoru predsjednika Uprave Marina Brbića i novih čelnih ljudi sportske politike Kluba Marija Stanića i Ivana Kepčije.

Hajduk se iskreno zahvaljuje Damiru Buriću za sve dobro što je učinio za Klubu, prvenstveno na spremnosti da preuzme momčad i odgovornost u vrlo zahtjevnim trenucima nakon teškog ispadanja od Gzire, a bez obavljenih priprema momčadi i selekcije igrača. U tim okolnostima Damir Burić je ispunio rezultatske ciljeve Hajduka, osvojivši drugo mjesto na kraju polusezone.

Međutim, kako je istovremeno u javnosti stvorena negativna atmosfera oko momčadi koja može imati i daljnji utjecaj na igrače, Hajduk se odlučio zaključiti dosadašnju suradnju s trenerom Burićem te potražiti novu energiju i nova dugoročna rješenja na čelu prve momčadi, u skladu s predstavljenim smjernicama novih čelnih ljudi sportske politike Kluba.

U procesu traženja novog trenera Hajduk će se voditi načelom da se tako važne odluke ne donose brzopleto i ishitreno. Ali isto tako svjesni smo nužnosti da momčad na zimske pripreme povede novi trener, s novom energijom i jasnom vizijom igre i rezultata u skladu s već spomenutim smjernicama sportske struke u klubu.

Damir Burić preuzeo je Hajduka nakon europskog debakla protiv Gzire, i bez obzira što nije ni slagao, ni pripremao, ni uigravao momčad, početno razdoblje proteklo je rezultatski uspješnije od očekivanja. Hajduk je mjesec dana bio na vrhu ljestvice, srušio je rekord po broju uzastopnih domaćih pobjeda na startu sezone... No onda se dogodio novi krah, ispadanje iz kupa od Gorice, nakon čega više ništa nije bilo isto. Momčad više nije reagirala na trenerove pokušaje oživljavanja, rezultati su bili sve lošiji, a publika je tražila krivca. Remi u Zaprešiću bio je kap koja je definitivno prelila čašu strpljenja, i bilo je jasno da je Damir Burić bivši i da mu to samo netko treba reći.

Formalno se samo čekala objava da su novi čelni ljudi struke Mario Stanić i Ivan Kepčija te da oni obave smjenu, jer je to ipak u njihovom opisu radnog mjesta, baš kao što će biti i imenovanje Burićevog nasljednika. Najozbiljniji kandidat za popunjavanje upražnjene funkcije je Igor Tudor, no dok se to i službeno ne objavi,ostavimo male izglede da se ne pojavi i neko novo ime...