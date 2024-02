Službeno: Hamilton u Ferrariju!

Ono o čemu se nagađalo, sad je dobilo i službenu potvrdu. Kako su oba konstruktora potvrdila na službenim stranicama, od 2025. godine Lewis Hamilton (39) više neće voziti za Mercedes, već će se natjecati u bolidu Ferrarija!

- Naše partnerstvo s Lewisom nešto je najuspješnije što je sport vidio i na to ćemo uvijek gledati s ponosom. Lewis je važan dio povijesti Mercedesa, a znali smo da će našem partnerstvu jednom prirodno doći kraj, a taj je dan došao. Prihvaćamo Hamiltonovu odluku za novim izazovom, a pred nama su uzbudljive prilike u budućnosti. Imamo još jednu sezonu, a želimo biti što bolji u 2024. godini - rekao je Toto Wolff, čelni čovjek Mercedesove F1 momčadi.

Kratko se o svemu na službenim stranicama oglasio i Ferrari te objasnio da je Britanac potpisao višegodišnji ugovor koji počinje 2025. godine, a valja istaknuti da tad ugovor završava Carlosu Sainzu (29) koji će gotovo sigurno potražiti novu sredinu jer je Monegažanin Charles Leclerc (26) također vezan višegodišnjim ugovorom.

- Bilo je to nevjerojatnih 11 godina u Mercedesu koji je bio dio mog života od 13. godine. To je mjesto gdje sam odrastao pa je odluka o odlasku bila jedna od najtežih ikad. No, pravo je vrijeme za iskorak i novi izazov. Zauvijek ću biti zahvalan za podršku Mercedesove obitelji, a posebno hvala Totu za prijateljstvo i liderstvo i želim da završimo zajedno na visokoj poziciji. U potpunosti sam posvećen da ove sezone budem najbolji što mogu te da posljednja sezona među 'srebrnim strijelama' bude za pamćenje - rekao je Hamilton.