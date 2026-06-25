SLUŽBENO JE! BiH prvi put ikada ide dalje na Mundijalu. Evo tko je idući protivnik 'zmajevima'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine službeno je prvi put u povijesti izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Zahvaljujući pobjede Brazila nad Škotskom (3-0), izabranici Sergeja Barbareza bit će u osam najbolje trećeplasiranih ekipa koje idu dalje u šesnaestinu finala. BiH je dobila Katar 3-1 i s četiri boda je trenutačno na vrhu ljestvice trećeplasiranih reprezentacija.

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Susjedi su 2014. bili blizu plasmana u osminu finala, ali tada su u grupi s Argentinom, Nigerijom i Iranom bili treći s tri boda i tada trećeplasirane reprezentacije nisu imale pravo prolaza. Argentina je bila prva s devet, a Nigerija druga s četiri boda; Iran je imao tek bod. BiH je na ovom Mundijalu remizirala s Kanadom (1-1), doživjela teški poraz od Švicaraca (4-1) i pobijedila već spomenuti Katar (3-1) uz gol razliku 5-6.

Foto: Carlos Barria

U Šesnaestini finala križaju se s pobjednikom skupine D, a to je jedan od domaćina - SAD. Nogometaši Mauricija Pochettina imaju šest bodova u skupini i tri boda više te bolji međusobni omjer od druge Australije i trećeg Paragvaja, a igrat će s ispalom Turskom u zadnjem kolu. Utakmica će se igrati 2. srpnja u dva u noći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Za daljnje protivnike, nakon eventualnog prolaska protiv SAD-a, postoji više kombinacija.