Obavijesti

Sport

Komentari 8
JEDAN OD DOMAĆINA

SLUŽBENO JE! BiH prvi put ikada ide dalje na Mundijalu. Evo tko je idući protivnik 'zmajevima'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
SLUŽBENO JE! BiH prvi put ikada ide dalje na Mundijalu. Evo tko je idući protivnik 'zmajevima'
Foto: BLAKE DAHLIN

Veselje za Bosnu i Hercegovinu koja je i službeno prošla grupu na Mundijalu. Barbarezovi izabranici prvi put u povijesti idu u nokaut-fazu SP-a, a u šesnaestini finala čeka ih domaćin i osvajač skupine D SAD

Admiral

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine službeno je prvi put u povijesti izborila nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Zahvaljujući pobjede Brazila nad Škotskom (3-0), izabranici Sergeja Barbareza bit će u osam najbolje trećeplasiranih ekipa koje idu dalje u šesnaestinu finala. BiH je dobila Katar 3-1 i s četiri boda je trenutačno na vrhu ljestvice trećeplasiranih reprezentacija. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Navijač pobjedu BiH proslavio skokom u Manduševac Zagreb: Navijači prate utakmicu Bosne i Hercegovine i Katra na Trgu bana Josipa Jelačića Zagreb: Navijač pobjedu BiH proslavio skokom u Manduševac
75
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Susjedi su 2014. bili blizu plasmana u osminu finala, ali tada su u grupi s Argentinom, Nigerijom i Iranom bili treći s tri boda i tada trećeplasirane reprezentacije nisu imale pravo prolaza. Argentina je bila prva s devet, a Nigerija druga s četiri boda; Iran je imao tek bod. BiH je na ovom Mundijalu remizirala s Kanadom (1-1), doživjela teški poraz od Švicaraca (4-1) i pobijedila već spomenuti Katar (3-1) uz gol razliku 5-6. 

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Foto: Carlos Barria

U Šesnaestini finala križaju se s pobjednikom skupine D, a to je jedan od domaćina - SAD. Nogometaši Mauricija Pochettina imaju šest bodova u skupini i tri boda više te bolji međusobni omjer od druge Australije i trećeg Paragvaja, a igrat će s ispalom Turskom u zadnjem kolu. Utakmica će se igrati 2. srpnja u dva u noći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Za daljnje protivnike, nakon eventualnog prolaska protiv SAD-a, postoji više kombinacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ako Hrvatska izbori nokaut-fazu pripremite se na neprospavanu noć! Evo kada bi 'vatreni' igrali
MOGUĆA SATNICA

Ako Hrvatska izbori nokaut-fazu pripremite se na neprospavanu noć! Evo kada bi 'vatreni' igrali

Termini mogućih utakmica Hrvatske u sljedećoj fazi ovise o konačnom plasmanu u skupini. Ako 'vatreni' budu drugi ili treći, gotovo je sigurno da će utakmice igrati iza ponoći po hrvatskom vremenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026