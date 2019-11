Službeno je! Habib i Ferguson će se napokon boriti za naslov

Napokon smo dočekali i potvrdu. Habib Nurmagomedov (31) i Tony Ferguson (35) borit će se 18. travnja u New Yorku za UFC titulu u lakoj kategoriji! Riječ je o možda i najiščekivanijoj borbi UFC-a u posljednjih nekoliko godina, a meč su dogovarali već četiri puta, no svaki put bi došlo do otkazivanja zbog ozljeda.

Khabib se zbog ozljeda povukao 2015. i 2017., a Ferguson je odustao 2016. i 2018. Navijači se nadaju da će ovoga puta sve proći u redu. Nurmagomedov drži impresivan skor 28-0, dok je Ferguson na 25-3 s nizom od 12 pobjeda i ukupno 18 u posljednjih 19 borbi. Posljednji put je ušao u oktogon u lipnju, kad je pobijedio Donalda Cerronea. Sjajni borac je prije toga neko vrijeme bio izvan oktogona zbog mentalnih problema, no nakon nekoliko mjeseci uspio je riješiti svoje probleme te se vratio borbama.

Nurmagomedov je posljednji put obranio naslov u rujnu protiv Dustina Poiriera, koji je u suzama priznao kako je razočarao sam sebe. Borba je završila gušenjem u trećoj rundi.

- Ovaj čovjek je tražio da dobije batine i sad je to zaslužio. Orao će u 18. travnja još jednom sletjeti u Brooklyn. Ovo je za obožavatelje - napisao je na Twitteru Khabibov menadžer Ali Abdelaziz.

Dosad neporaženom Nurmagomedovu će biti treća obrana naslova.

U ring će opet i bivši prvak lake kategorije Conor McGregor, no ovaj put će se boriti u velteru protiv Donalda Cerronea. Borba je na rasporedu 18. siječnja, a Ircu će to biti prvi meč nakon kratke mirovine i poraza od Habiba u listopadu 2018. godine.