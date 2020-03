HNS i država dat će preporuku svim klubovima da režu plaće

Osijek je odrezao prvi, 50%. Ostali su bili stava kako 'zasad neće smanjivati plaće igračima, trenerima i zaposlenicima', ali stav se brzo mijenja jer uvjete zapravo ne diktiraju klubovi nego izvanredna situacija i viša sila. Dinamo je skresao plaće za trećinu i to na pola godine.

Bez puno priče o specifičnostima pojedinačnih klupskih okolnosti, dopredsjednik HNS-a i predsjednik Rijeke Damir Mišković (55) objašnjava i riječki i generalni HNL stav. Iz Dubaija. Što sad nije nikakav minus jer 99% komunikacije ionako se ne događa licem u lice.

- Svi klubovi HNL-a u svakodnevnom su međusobnom kontaktu, kroz HNS. Savez je onda u razgovorima sa nadležnim državnim tijelima i Središnjim državnim uredom za sport. Mjere se donose na razini države, HNS je tu da ih prenese svim klubovima - priča Mišković.

🙏 2020. će biti godina za zaborav. Čuvaj se Zagrebe, Zagrepčani pazite na sebe i jedni na druge 🙏 pic.twitter.com/PnUkomlnVh — NK Rijeka (@NKRijeka) March 22, 2020

- Klubovi će na temelju mjera i preporuka donijeti svoju, zajedničku odluku o smanjivanju plaća i dnevnih troškova u klubovima i to: prema svima u klubovima. Svim igračima, svima u stručnim stožerima, svima u radnim zajednicama.

Želja i cilj su jednostavni:

- Ne želimo dijeliti otkaze. Dakle, plaće će sigurno biti manje i to zato da nam nekako prežive i klubovi i ljudi koji u klubovima rade. E sad u kolikom postotku i hoće li to biti za dan, dva ili tri... Čim donesemo zajedničku odluku iskomunicirat ćemo to odmah hrvatskoj sportskoj i nogometnoj javnosti.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Mišković želi da nogometna javnost bude svjesna stvarnosti.

- Svi jedva čekamo da nogomet opet krene jer to će značiti da je opasnost prošla, ali neće kriza poslovanja stati kad se natjecanja nastave. Nego će trajati još desetak mjeseci. I nije normalno da u ovakvim pretužnim trenucima kada ljudi ostaju i bez minimalca klubovi daju po 10, 15, 20 tisuća eura pojedinačne mjesečne plaće! Ovo je izvanredna situacija, u cijelom svijetu.

Za one kojima ni to nije dovoljno jasno:

- Stvar je elementarnog preživljavanja. Ako ne preživi klub onda nijedan zaposlenik više neće dobiti, ne neku plaću manju od uobičajene, nego doslovno ni lipe! Vremena su užasno teška, na apsolutno svim razinama se reže, od najmanjih do najvećih mogućih biznisa. Ja ću se boriti sa svime što imam da Rijeka preživi, a ako to znači stezanje pojasa: stegnut ćemo. Koliko god možemo. Da preživimo do vremena u kojem će se sve pa i nogomet vratiti u normalu - rekao nam je predsjednik HNK Rijeka i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Na kraju je dodao:

- Ne znam hoće li ikome išta značiti i moje riječi, ali ne mogu ne reći, zamoliti. Ljudi: ostanite doma! Jedino tako radimo najbolje za sebe i svoje najmilije. Ja se ni sam ne sjećam kad sam zadnji put ovoliko dugo bio sa ženom i djecom na istom mjestu, svi smo tu u Dubaiju i isto je kao u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje. Nema aviona iznad Emirata, nema više nepreglednih rijeka turista koji bez prestanka dolaze i odlaze. Sve je stalo. Nema nam druge. Preklinjem vas: ostanite doma! I drži se Zagrebe. Sve će proći, vratit ćemo se u normalan život - poručio je Damir Mišković.

