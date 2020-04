Smogovci okrivili Čavlovića: 'Otkad je tu, klub nema viziju'

KK Cibona već godinama nije ni sjena onog europskog velikana.

Prije par tjedana klub se zbog financijske krize riješio svih zaposlenika kluba osim predsjednika Domagoja Čavlovića, a navijačka skupina 'Smogovci' povodom nedavnog 74. rođendana kluba odlučila se oglasiti na takvu odluku kluba, kao i na brojne prijašnje, a i općenito stanje nekad moćnih 'vukova':

Nakon što su iskazali nezadovoljstvo vođenjem kluba, dovođenjem brojnih stranih promašaja i aferama s mladim igračima poput Ante Žižića i Ivice Zupca, kao i odnosom s nekim drugim mladim igračima koji je redovno prilično napet, napisali su i svojih osam zahtjeva:

Zašto KK Cibona kao udruga građana ne raspiše izbore po principu 1 član - 1 glas? Zašto se u klubu ne radi ništa po pitanju komunikacije sa navijačima? Zašto se u klubu biraju igrači po menadžerskoj agenciji, a ne po kvaliteti? Zašto članovi kluba nemaju uvid u poslovanje kluba? Koliko je stvarno dugovanje kluba? Kakvo je stanje sa predstečajnom nagodbom? Kako stoji klub po razvoju mladih igrača? Kako je moguće da zastupate osim KK Cibone još i jednu menadžersku agenciju, te se time nalazite u sukobu interesa? Zašto umjesto interesa kluba branite interese osoba koje su također sudjelovale u pljački Cibone i svjedočite u njihovu korist?

Dotakli su se i činjenice da klub već godinama nema sponzora, a napomenuli su kako to nije ni čudno s obzirom na to da svaki sponzor traži svoje ljude u nadzornom odboru, a tu je problematiku jednom davno komentirao i vlasnik bivše KK Cedevite, danas fuzirane s Olimpijom Emil Tedeschi, koji je razmišljao o fuziji s Cibonom, no ona je propala jer mu nije bila prihvatljiva politika 'pare naše, ideje vaše'.

