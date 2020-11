Ratno je dijete iz Bosne i Hercegovine, a \u017eivot ga ba\u0161 i nije 'mazio'.

Snagator Jun! Objavio je video u kojem zubima vuče automobil

Bosanskohercegovački teškaš Erko Jun na svom Instagram profilu objavio je video na kojem pokazuje svoju nevjerojatnu snagu. Čovjek je fitness model, samohrani otac, glumac, nesuđeni kečer...

<p>MMA borac <strong>Erko Jun </strong>(30), na društvenim mrežama objavio je video kako zubima vuče automobil BMW. Slavu je stekao kao fitness model na Instagramu, a poznat je i po tome što je bio nadomak uloge u svima poznatom filmu Brzi i žestoki. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Erka Juna</strong></p><p> </p><p>Ermin Junuzović, odnosno skraćeno Erko Jun, slobodnom se borbom počeo baviti prije tri godine na poticaj našeg ponajboljeg MMA borca <strong>Roberta Soldića </strong>(25).</p><p>Prema onome što pokazuje, zasigurno je jedan od najsnažnijih boraca u MMA svijetu. </p><p>Ratno je dijete iz Bosne i Hercegovine, a život ga baš i nije 'mazio'.</p><p>- Dvaput sam kretao od nule. Prvo kad smo došli iz rata u Njemačku, odnosno Belgiju, a poslije toga kad su mi se roditelji razveli. Svi smo mi ljudi, uz trud i odricanje sve dolazi. Nije bilo lako. Ta situacija nije bila dobra za mene, to se odrazilo i u školi. Naime, nisam bio dobar, nije mi to išlo. U srednjoj sam bio izbačen iz škole jer sam istukao profesora tjelesnog, a kasnije sam bio izbačen iz pet škola.</p><p>U životu mu se zapravo mnogo toga brzo izdogađalo, iz mnogih borbi izvan kaveza naučio jako puno. Svojim je trudom i zalaganjem došao do mnogih životnih ciljeva, no još uvijek ima onih koje bi želio ostvariti. Jedan od tih je i gluma, a trebao je glumiti i u novom nastavku 'Brzih i žestokih'.</p><p>- Bio sam na audiciji, sve je već bilo sređeno, i onda mi je menadžer javio da ništa od toga. Što ću, odradio sam prvu borbu, ali sam ovog ljeta i dobio novu ulogu u akcijskom filmu 'Back 2 Back'. Jedan borac iz Rumunjske i ja glumimo dvojac koji spašava ljude, bilo je to zanimljivo iskustvo i poticaj za dalje - rekao je Ermin u intervjuu za 24sata.</p>