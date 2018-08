Snajperska preciznost Bašića: Ljevicom pogađa 'u trepavicu'

U gustim utakmicama gdje i jedan gol može odlučiti pobjednika najvažnije je imati igrača koji čini razliku svojom posebnom kvalitetom.

Hajdukov junak iz sjene u Sofiji pri pobjedi 3-2 bio je veznjak Toma Bašić (21), dečko zlatne lijeve noge koja pogađa u 'trepavicu' suigrače.

U 25. minuti je tako savršeno našao glavu Stanka Jurića koji je lijepo glavom s 11 metara pogodio za vodstvo, a onda je u 87. idealno poslužio kapetana Miju Caktaša za konačnih 3-2 Splićana.

Za Bašića znamo da je igrač kvalitetnih prekida čiji su slobodnjaci gotovo 'pola gola' pokušavao on ubaciti ili šutirati, a to je i pokazao u Sofiji kada je desetkovani i u Osijeku razbijeni Hajduk morao pokazati znakove života u Sofiji.

Točnije, trgnuti se i potvrditi prolazak.

Bašić nije nezaobilazan faktor u planovima trenera Željka Kopića i trener Hajduka preferira ipak nešto motoričnije igrače, međutim, čim je lopta kod Tome Bašića, nešto konkretno je u najavi.

Tu su one lopte 's očima' kakve će Hajduku itekako trebati u borbi za playoff Europske lige, vjerojatno protiv rumunjske Steaue.

Osim nogometnim vještinama Bašić je na sebe skrenuo pozornost osobnom pričom. Talentirani Hajdukov veznjak Toma Bašić (21) podijelio je s okupljenima osobnu priču, piše Slobodna Dalmacija.

- Počeo sam igrati loto, a nakon nekog vremena i kockati u kasinu. Mi imamo svoj razum i svoju volju, ali zmija je uvijek tu da nas odvuče s pravog puta. Jednog dana nazvao me je moj brat blizanac Jakov i tijekom razgovora s njim priznao sam mu da idem u kasino. On me nije osuđivao, nego je razgovarao sa mnom s ljubavlju i nakon toga više nisam išao kockati. Prošao bih kraj kasina i ništa me ne bi vuklo unutra. Moj brat mi je ljubavlju pomogao da živim normalnije. U tom periodu kad sam se ostavio kockanja imao sam dosta slobodnog vremena, a to nije dobro ako nije organizirano. Mnoge mlade koji imaju viška vremena privuku laptopi i igrice na njima, a ustvari treba što manje koristiti internet jer je tamo sve postavljeno da nas odvuče od onoga što zaista trebamo.