Novi šok: Hajduku se ozlijedio i veznjak poslije prvog duela...

KOPIĆ

Nogometaše Hajduka u Sofiji očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Europske lige protiv domaćina Slavije, a Bili će braniti prednost od 1-0 iz prve utakmice. Splićani su teškom mukom pobijedili Bugare koji su parkirali autobus ispred gola svog golmana i branili se cijelu utakmicu. Ipak, u Sofiji se očekuje drugačija utakmica i nešto ofenzivniji protivnici zbog njihovog rezultatskog zaostatka.

- Imamo 1:0, dolazimo maksimalno koncentrirani i ozbiljni. Svjesni smo da nas čeka zahtjevna utakmica i da će protivnik napraviti sve da nas dovede u nemirnu situaciju. Ali, vjerujem da ćemo biti pravi i na razini koja se od nas očekuje i da ćemo ostvariti cilj, prolazak dalje. Jedini cilj je prolazak. Ne bježimo da smo favoriti - rekao je trener Hajduka Željko Kopić na početku press konferencije te najavio da očeku istu igru protivnika kao i u prvoj utakmici.

- Slavija većinu utakmicu protiv nominalno jakih protivnika tako igra. Možda budu mijenjali. Mi ćemo se pripremiti na jednu ili drugu varijantu.

Hajduku su se na samom početku sezone ozlijedila prva dva golmana, a prvi izbor bi trebao biti donedavni golman druge momčadi Hajduka Marin Ljubić

- Naš vratar koji će braniti ima kvalitetu, proveo je s nama pripreme. Puno smo s njim razgovarali. Uradit ćemo sve i s psihološkog aspekta da bude pravi.

Bili će protiv Slavije igrati bez kapetana Nižića koji je propustio put za Sofiju zbog povišene temperature, a Kopić smatra kako ima adekvatnu zamjenu za njega.

- Nižić je imao povišenu temperaturu. Kad dođeš bez kapetana i nositelja kvalitete u zadnjoj liniji normalno da nas to remeti, ali poveli smo dovoljan broj igrača. Tko god da se pojavi u zadnjoj liniji vjerujem da će bit pravi - kazao je trener Hajduka te progovio o nešto lošijem početku nove sezone u odnosu na pripremne utakmice.

- Da, bile su dobre utakmice na pripremama. Vidite, prva protiv Slavije znao sam da će biti zahtjevna, Slavija igra na mali broj golova. Imaju kvalitetne kontranapade. Došli smo do pobjede i to nam daje mogućnost prolaska. U Osijeku smo ušli dobro, a poslije... Ostavljamo sve to iza nas, analizirali smo sve i cilj je prolaz - zaključio je Kopić.

Hajduk je u Osijeku doživio poniženje izgubivši 4-1, no u Hajduku se nadaju da će protiv Bugara isprati gorak okus iz gradskog vrta i potvrditi prolazak u treće pretkolo. Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 18 sati na kultnom Vasil Levski stadionu...