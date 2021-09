Ali, mislim da to nije kontakt za prekršaj, a ako ćemo mi ići da bismo zadovoljili Hajduk ili navijački puk Hajduka, pa da ne bi mijaukali, najbolje da krenemo utakmicu s 2-0 na Poljudu, pa da možemo poslije normalno suditi. Mislim, to je degutantno...

To je samo dio razgovora, navodno, suca Ivana Bebeka (44) nakon utakmice Hajduka i Lokomotive.

POSLUŠAJTE SNIMKU

Hajduk se žalio da im nije dosuđen penal nakon starta na Livaji, a sudac Bebek nije čak ni išao pogledati VAR. U snimci je vrlo detaljno objasnio o čemu se radi.

- Ta situacija... Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno, dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - objasnio je glas sa snimke, koji, navodno, pripada Ivanu Bebeku.

Na snimci objašnjava i da je potražio stručno mišljenje od strane splitskih novinara. Osim toga, novinara jednog portala grubo vrijeđa nazivajući ga "štenetom koji je bio oslobođen tjelesnog" i "smećem". Zbog solidarnosti s kolegom, taj smo dio izbacili iz snimke.

- Ovaj, ali, recimo, pričao sam s pet novinara splitskih i oni isto kaže da njima nije to uopće dovoljno za kazneni udarac. Normalno, oni nemaju muda napisati, Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije dolje iz kuhinje. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren - zaključio je glas sa snimke.

Kako doznajemo, HNS istražuje snimku i utvrđuje autentičnost. Ako se pokaže i dokaže da je glas na snimci doista Bebekov, to bi značilo dugogodišnju suspenziju, gotovo sigurno i gubitak Uefine i Fifine licencije. Jer, Bebek je sudac na međunarodnoj listi,a nakon ovakvog ispada, sigurno bi bio maknut. Također, pitanje je bi li nastavio suditi ili bi to bio kraj karijere, jer ovakvi ispadi su nedopustivi za suce.

Sudac Bebek nije se javljao na naše pozive.