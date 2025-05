Snježna kraljica još će malo pričekati. FIS objavio raspored, Zrinka se ne vraća na Sljeme...

Hrvatska ima najbolju slalomašicu svijeta. Zrinka Ljutić naslijedila je Janicu Kostelić i napravila nemoguće. Uspjela je doći do skijaškog vrha unatoč lošoj skijaškoj infrastrukturi u svojoj zemlji, ali na njezinu žalost, ni sljedeće sezone neće voziti utrku u svojoj domovini i tako pokušati napraviti ono što nije ni Janica. Pobijediti na Sljemenu.

FIS je objavio privremeni raspored za sezonu 2025/2026, mnogi su se ponadali kako ćemo na sljemenu gledati našu Zrinku koja bi se borila za pobjedu na svome omiljenome skijalištu, ali Snježne kraljice nema u rasporedu zbog tehničkih problema i neispravne žičare, samim time nisu zadovoljeni svi kriteriji pa se utrka ne može održavati.

No, postoji nada kako bi se skijaška utrka do 2027. godine mogla vratiti na Sljeme. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je najavio kako će uskoro početi izgradnja sjedežnice koja je nastradala u oluji prije dvije godine i obnovu gornje postaje žičare. Taj posao izvodi tvrtka koja je pobijedila na natječaju s najpovoljnijom ponudom vrijednom 12.5 milijuna eura.

Zbog vremena otkazana današnja skijaška utrka na Sljemenu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Radi se o crnogorskoj tvrtki Novi Volvox koja je već izgradila žičare u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ali i na Platku. Dobavljač opreme im je poznata austrijska tvrtka Leitner, a izgradnja će početi u kolovozu.

Sve bi trebalo biti gotovo do nove skijaške sezone, takva je procjena, ali znate kako je to u Hrvatskoj. Rokovi se uvijek probijaju. No, barem se nešto pomaknulo s mrtve točke i ovo je dobar pokazatelj da bismo uskoro najbolje skijaše i skijašice mogli gledati na Sljemenu. Ženske utrke bile su od 2005. do 2023. godine, kada su skijašice odskijale samo jedan slalom. Muškarci su se natjecali od 2008. do 2021. godine.

Kako god bilo, naši skijaši i skijašice već sada žestoko se pripremaju za novu sezonu, a Zrinka će s obranom Malog kristalnog globusa u slalomu krenuti u Leviju.