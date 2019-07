Šok u Barceloni: Najveći talent napustio je čuvenu La Masiju

First match of the pre-season with Cadete A. Ready to go! .. .. .. .. .. .. .. #preseason #firstmatch #spain #xs #lafamilia #friends #family #football #soccer #futbol #xavi #xavisimons #lafamilia #fcbarcelona #sports #barcelona #barca #footballplayer

A post shared by Xavi Simons (@xavisimons) on Aug 19, 2018 at 10:09am PDT