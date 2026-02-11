Šok u hokeju! Branitelji zlatne medalje izgubili prvu utakmicu

Na otvaranju muškog olimpijskog turnira u hokeju na ledu, reprezentacija Slovačke je u Milanu pobijedila aktualne olimpijske pobjednike Fince sa 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).

Slovačka je tako uzvratila Fincima za 0-2 poraz u polufinalu posljednjeg olimpijskog turnira. Finska je u Pekingu otišla do kraja osvojivši prvo olimpijsko zlato, dok je Slovačka bila treća.

Foto: Mike Segar

Briljirao je slovački vratar Samuel Hlavaj koji je imao čak 39 obrana, dok je Juraj Slafkovski zabio dva gola. Napadač Montreal Canadiensa je bio najkorisniji igrač turnira u Pekingu 2022. prije nego što je draftiran u NHL, a s odličnim olimpijskim nastupima je nastavio i u Milanu.

Slafkovski je doveo slovačku u vodstvo u osmoj minuti, izjednačio je Eil Tolvanen u 25. minuti, a odluka je pala u posljednjoj trećini koju je Slovačka dobila sa 3-0. Dalibor Dvorski je vratio Slovake u prednost u 48. minuti, Slafkovski je u 51. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici, a pobjedu je potvrdio Adam Ružićka pogodivši u 58. minuti u prazan gol za 4-1.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Švedska i Italija. U četvrtak su na rasporedu i ostali susreti prvog kola. U skupini A snage će odmjeriti Švicarska - Francuska, te Češka i Kanada, dok će u skupini C u 1. kolu igrati Latvija - SAD i Njemačka - Danska. Olimpijsko zlato iz Pekinga brane Finci.