Šok u Minsku: Hrvatski boksač bio je pozitivan na doping testu

Hrvatski boksački prvak u poluteškoj kategoriji do 81 kilograma, Damir Plantić (29), bio je pozitivan na dopinškoj kontroli nakon meča na Europskim igrama u Minsku.

Tijekom redovitog postupka antidopinške kontrole na Europskim igrama u Minsku, 22. lipnja nakon boksačkog meča u poluteškoj kategoriji između hrvatskog boksača i Turčina Bayrama Malkana testiranju je podvrgnut hrvatski stjegonoša na svečanosti otvaranja, te je četiri dana kasnije objavljeno da je Plantić bio pozitivan na testu (A uzorak) jer je u njegovu urinu registrirana zabranjena supstancija nedopinške naravi.

Još nije poznato o kojoj je supstanci riječ. Prema vijestima iz Minska, nije riječ o tabletama ni o tvarima koje su zabranjene od strane WADE. Više će se znati nakon priopćenja Svjetske antidopinške agencije.



Izbornik hrvatske boksačke reprezentacije Leonard Pijetraj izrazio je žaljenje zbog Plantićeva pozitivnog nalaza, smatrajući da bi ovaj slučaj mogao baciti u sjenu vrlo zapažen nastup hrvatskih boksača na Europskim igrama u Minsku.

Damir je član BK-a Sesvete, a državni prvak postao je u travnju ove godine kada je u poluteškoj kategoriji pobijedio Đanija Barbira. Zanimljivo, Barbir je u polufinalu pobijedio Damirovog brata Luku. Suci su, naime, prvo presudili u korist Plantića, ali su iz Barbirova kuta uložili zahtjev za reviziju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon pregledavanja snimke, pobjednikom je proglašen Barbir i u finalu je izgubio baš od Lukina brata Damira, odnedavnoga boksačkog profesionalca.

- Luka je nezasluženo izgubio za zapisničkim stolom, preglasavali su tek tri sata nakon borbe i odlučili poništiti prvobitnu odluku i dodijeliti borbu mom protivniku u finalu. Nikad se to nije dogodilo, taj VAR je bio i prije i nikad nisu promijenili odluku. Odlučili su tako da ne bismo brat i ja bili u finalu -81kg. Kad braća boksaju finale, ne boksa se, nego se pozdravi i netko nekomu pusti - rekao nam je nedavno Damir.



A tko bi komu pustio? - Kako nije došlo do toga, ne znam. Mama je ta koja odlučuje oko takvih stvari. Nismo se nikad borili jedan protiv drugoga, brat nije mogao skidati kilažu na -75 kg i digao se u gornju kategoriju. Netko bi predao meč. Bacio bi netko ručnik i to bi bilo. Ili bismo igrali kamen-škare-papir ili eci-peci-pec - nasmijao se Plantić i dodao:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Stariji sam brat, ali ako bi njemu bilo bitnije, prepustio bih mu. Ne igra mi to neku ulogu, a jedan brat Plantić išao bi na Europsko ili Svjetsko prvenstvo i predstavljao svoju obitelj i kvart. Kako god da ispalo, bilo bi dobro.

Iako se bacio u profesionalce, i dalje voli amaterski boks.

- Onima koji malo teže dolaze do profesionalnih mečeva ovo jako dobro dođe da ostane u boksu. Većina ljudi odustaje od profesionalnog boksa jer svakih nekoliko mjeseci ima meč. Ja volim boksati, to mi je gušt, uživam u tome. Zato je i boks, da se natječeš. U četiri dana odradio sam tri meča, prva dva bila su prekidom u prvoj rundi i treći je završio pobjedom na bodove - kaže Plantić.

Doživio je veliki uzlet u svojoj karijeri u kratkom vremenu, no nakon pozitivnog doping testa, vrlo vjerojatno ga čeka nešto duža pauza...