Aktualni NBA prvaci, Oklahoma City Thunder, neće posjetiti Bijelu kuću zbog "rasporeda" Tradicija posjeta Bijeloj kući nije uvijek ispoštovana zbog politike. Sada je situacija slična zbog rata i Donalda Trumpa
Šok u SAD-u! Prvaci su odbili Trumpov poziv u Bijelu kuću
Košarkaši Oklahoma City Thundera, aktualni NBA prvaci, neće doći u tradicionalni posjet Bijeloj kući zbog problema s "rasporedom", pišu u subotu američki mediji.
- U kontaktu smo s Bijelom kućom i zahvalni smo na tome, ali nam raspored jednostavno ne dopušta, prenosi izjavu Thundera list "The Athletic".
Thunder, koji je trenutačno prva momčad Zapadne konferencije, igra u Washingtonu protiv Wizardsa u subotu, a onda u ponedjeljak gostuju kod Philadelphia 76ersa.
NBA prvaci su pozivani u posjet Bijeloj kući od 1963. kada su prvaci bili Boston Celticsi, ali tradicija zadnjih nekoliko godina nije uvijek ispoštovana zbog političkih razloga.
Golden State Warriorsi su se suzdržali od posjeta Bijeloj kući za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa 2017. On je onda 2018. izjavio da povlači poziv, a te su godine Warriorsi opet osvojili naslov.
No, momčad iz San Francisca je došla u posjet Bijeloj kući 2022. kada je predsjedničku dužnost obnašao demokrat Joe Biden. Više profesionalnih momčadi odbilo je poziv za posjet Bijeloj kući u prvom mandatu Trumpa koji je nedavno uz veliku pompu primio američku hokejašku reprezentaciju koja je osvojila olimpijsko zlato na ZOI u Cortini d'Ampezzo i Milanu.
