Šok u Saudijskoj Arabiji: Al Hilal smijenio Zorana Mamića!

Zoran Mamić više nije trener Al Hilala, doznaju 24sata. Ove, prilično iznenađujuće vijesti, stižu iz Saudijske Arabije. Glavni razlog smjene bio je domaći poraz (5-0) od Al Taawona u polufinalu Kupa kralja koji čelnici Al Hilala nisu mogli nikako prihvatiti. No, cijela priča ide ovako.

Hrvatski trener sa svojim je stožerom u Saudijsku Arabiju stigao po isteku prijelaznog roka, pa je Zoran Mamić u proljetni dio prvenstva ušao s nekoliko igračkih zvijezda (Gomes, Giovinco...), ali i prilično kratkim igračkim kadrom. Neki su igrači ozbiljnije ozlijeđeni, a Al Hilal je u 82 dana odigrao čak 21 utakmicu. U međuvremenu je Al Hilal morao, tijekom reprezentativne pauze, igrati i prvenstvenu utakmicu bez brojnih reprezentativaca.

Zoran Mamić je tako, nakon dogovora s klupskim čelnicima, u polufinale Kupa ušao s drugom momčadi (nisu igrali Gomis, Soriano i Carlos Eduardo, a Giovinco ušao s klupe), tu doživio visoki poraz. I bez obzira što je to bilo dogovoreno, u klubu su se odlučili riješiti bivšeg trenera Dinama. Al Hilal je već u potrazi za novim trenerom, a Zoran Mamić za novom trenerskom destinacijom. A s obzirom na dosadašnje rezultate u arapskom svijetu, ponuda mu neće nedostajati.

Al Hilal je danas drugoplasirana momčad saudijske Pro lige, a za vodećim Al Nasrom (bivšim klubom Zorana Mamića) zaostaje tek jedan bod, uz utakmicu manje. A tu je prilično izvjesno kako bi Al Hilal mogao do naslova, do kraja prvenstvene sezone ostalo je samo dva kola (Al Hilal će ih igrati tri). Također, Zoran Mamić je sa svojom već bivšom momčadi uspješno plovio azijskom Ligom prvaka, Al Hilal je vodeća momčad skupine C s devet osvojenih bodova u prva četiri kola.