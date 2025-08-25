Obavijesti

OPASNO NATJECANJE

Šok u Turskoj: Ruski plivač je nestao na utrci preko Bospora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dilara Senkaya

Ruski plivač nestao na Bosporskoj utrci! Turski olimpijski odbor u potrazi, snažne struje izazov za natjecatelje

Dvadesetdevetogodišnji ruski plivač nestao je u nedjelju tijekom tradicionalnog godišnjeg plivanja preko Bosporskog tjesnaca, priopćio je Turski olimpijski odbor, organizator Bosporske međukontinentalne plivačke utrke.

Ruski plivač natjecao se u 37. izdanju popularne utrke od 6,5 kilometara, koja je izazovna zbog jakih struja koje teku kroz tjesnac između Azije i Europe. Sudjelovalo je više od 2800 plivača iz 81 zemlje.

"Usko surađujemo s obalnom stražom i policijom kako bismo rasvijetlili ovaj incident", priopćio je Turski olimpijski odbor (TMOK). "Utrka završava dva sata nakon što posljednji plivač uđe u vodu. Na kraju je provjerena cijela staza i utvrđeno je da u vodi više nema plivača".

Promet brodova i tereta obustavljen je tijekom utrke. Bospor povezuje Crno more s Mramornim morem, a preko Dardanela s Egejskim i Sredozemnim morem.

