Šok u UFC-u! Aspinall je predao pojas, opet je ozlijedio oko...

Tom Aspinall, britanski MMA borac i donedavni neprikosnoveni UFC prvak u teškoj kategoriji, šokirao je sportski svijet objavom da se odriče svog pojasa. U dirljivoj i iskrenoj poruci na Instagramu, Aspinall je otkrio da se povlači zbog ozbiljnih i dugotrajnih komplikacija s okom koje mu onemogućuju medicinsku dozvolu za borbu.

Aspinall je prekinuo višemjesečnu šutnju i objasnio je kako se dugo borio s posljedicama višestrukih operacija, nesreća i infekcija.

​- Sve što čitate u medijima je buka. Ljudi stvaraju vlastite priče. Ovo je istina... Zbog stalnih komplikacija s očima trenutno ne mogu dobiti liječničku dozvolu za borbu - napisao je Aspinall.

Foto: Zvonimir Barisin

Otkrio je da je taman bio spreman za povratak i već je počeo sa sparinzima, no nova nesreća uzrokovala je dodatno oštećenje desnog oka, što ga je ponovno udaljilo iz sporta. Odluku o napuštanju titule donio je, kako kaže, teška srca, ali iz poštovanja prema ostalim borcima.

​- Donio sam odluku da ću uprazniti titulu teške kategorije. Ne želim kočiti diviziju. Znam kako je kad ti je karijera na čekanju i želim da drugi borci imaju priliku boriti se za naslov - poručio je.

Trnovit put i obećanje povratka

Aspinallov uspon do vrha bio je strelovit. Titulu privremenog prvaka osvojio je nokautom protiv Sergeja Pavloviča u studenom 2023., a obranio ju je u revanšu protiv Curtisa Blaydesa u srpnju 2024. godine, nakon čega je promoviran u neprikosnovenog prvaka. Međutim, korijen njegovih problema seže u borbu protiv Ciryla Ganea u listopadu 2025., koja je prekinuta i proglašena "no contest" nakon slučajnog uboda u oko zbog kojeg Aspinall nije mogao nastaviti. Upravo zbog tih teških problema s okom sada je morao donijeti najtežu odluku u karijeri.

​- Ono što ovo čini posebno teškim je to što su mnoge komplikacije s kojima se nosim rezultat prekršaja koji su promijenili tijek moje karijere - dodao je, aludirajući na važnost sudačke zaštite u oktogonu.

Foto: Zvonimir Barisin

Ispod objave su se zaredale poruke podrške brojnih fanova i kolega boraca, poput Muhammada Mokaeva i poznatog komentatora Jona Anika. Aspinall se u komentaru zahvalio svima i najavio privremeno povlačenje s društvenih mreža kako bi se u potpunosti posvetio oporavku.

Iako se 33-godišnji borac iz Manchestera, otac troje sinova, odrekao pojasa, jasno je poručio da se ne odriče svog sna. Njegova objava nije oproštaj, već obećanje da će se vratiti čim mu zdravlje to dopusti. Teškaška divizija dobit će novog prvaka, no svijet MMA-a s nestrpljenjem će čekati povratak onoga kojeg mnogi i dalje smatraju istinskim šampionom.