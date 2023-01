Šok za Anu Konjuh na početku kvalifikacija, Marčinko u 2. kolu

Nakon što je izgubila od Rebecce Peterson (27, WTA 119.) u polufinalu Challengera u Andori s 2-0 u setovima, Ana Konjuh (25, WTA 107.) nije uspjela do pobjede ni na startu kvalifikacija za prvi Grand Slam turnir sezone. Bolja je od nje s 2-1 u setovima (6(5)-7. 6-3, 6(7)-7) bila Amerikanka Sophie Chang (25, WTA 219.).

Foto: SARAH MEYSSONNIER

Ana je u prvom setu kod 5-4 za protivnicu došla do breaka za 5-5 i otišla sve do tie breaka u kojem je krenula s dva izgubljena servisa i gubila 4-0, ali uspjela je doći do 5-5. No, sljedeći servis nije iskoristila, a Amerikanka je to potvrdila za 7-5 i povela 1-0. U drugom setu Ana loše otvara i već gubi 2-0, ali onda se budi i preokreće te uzima set sa 6-3. U trećem, odlučujućem setu, ponovno smo gledali 13. igru, a do tad nijedna tenisačica nije izgubila servis.

Onda je Ana opet loše otvorila s 0-4 te nikako nije mogla smanjiti razliku i u tom super tie breaku (op. a. do 10 poena) gubila je 9-4, stigla sve do 9-7, ali na kraju je ipak slavila Chang. S druge strane, mlada Petra Marčinko (17, WTA 191.) jako je dobro odigrala protiv Njemice Mone Barthel (32, WTA 224.) i slavila s 6-2, 6-4.

Foto: GEPA pictures/ Walter Luger

U prvom setu je odlična bila Marčinko s 75% (15/20) osvojenih poena nakon prvog servisa te dva od tri osvojena poena nakon drugog servisa, a u nastavku je bila u istom tonu te je slavila s 6-4 u drugom setu. U drugom ju kolu kvalifikacija očekuje pobjednica meča između Australke Arine Rodionove (33, WTA 302.) i Amerikanke Coco Vandeweghe (31, WTA 128.).

