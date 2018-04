Šok za Bavarce: Vidal se opet ozlijedio, upitan za Real Madrid

Veznjak Bayern Münchena Arturo Vidal već je propustio tri utakmice zbog ozljede desnog koljena u utakmici protiv Seville kada je morao napustiti teren već u 36. minuti, a sada, kad se napokon vratio treninzima, doživio je novu ozljedu i to istog tog koljena.

U kampu Bayerna su izrazito zabrinuti zbog ove ozljede jer ih za 10 dana očekuje prva polufinalna utakmica Lige prvaka koja se igra na Allianz Areni protiv Real Madrida.

Prema navodima igrača Bayerna, Vidal se ozlijedio tijekom utakmice protiv rezervnih igrača Münchenskog kluba. Veznjak je samo pao na tlo nakon čega se uhvatio za koljeno, a potom su ga njegov suigrač Franck Ribery i trener golmana Toni Tapalović zajedničkim snagama iznijeli s terena. Na kraju je Vidal pomoću vozila za ozlijeđene igrače napustio trening centar.

BILD: Vidal twists his right knee in training.



Nothing on whether he's play or miss the first leg as yet. pic.twitter.com/uc8DU6QlJ3