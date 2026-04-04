Šok za Lakerse! Dončić propušta kraj sezone, upitan je za playoff

Najgori mogući scenarij pogodio je Los Angeles Lakerse u samoj završnici regularne sezone. Njihova najveća zvijezda i kandidat za MVP nagradu, Luka Dončić, doživio je težu ozljedu zadnje lože zbog koje će propustiti preostalih pet utakmica, a pod velikim je upitnikom i njegov nastup u doigravanju.

Sve se dogodilo u noći s četvrtka na petak, tijekom teškog poraza Lakersa kod Oklahoma City Thundera 139-96. Dončić je osjetio probleme s lijevom zadnjom ložom još u prvom poluvremenu, no nakon tretmana u svlačionici dobio je zeleno svjetlo za nastavak igre. Ipak, sredinom treće četvrtine, pri rezultatu 90-58 za Thunder, bol se vratila. Nakon jednog prodora, bez kontakta sa suparničkim igračem, Slovenac se zaustavio, uhvatio za nogu i legao na parket. Odmah je bilo jasno da je situacija ozbiljna. Magnetska rezonanca obavljena u petak potvrdila je najcrnje slutnje: istegnuće zadnje lože drugog stupnja.

Klub je službeno objavio da je regularni dio sezone za njega završen. Ozljeda drugog stupnja obično zahtijeva oporavak od četiri do osam tjedana, što znači da je Dončićev nastup u doigravanju, koje počinje 18. travnja, vrlo neizvjestan. U najboljem slučaju, mogao bi se vratiti tijekom prvog kruga, no realnije je očekivati da će propustiti barem nekoliko ključnih utakmica. Ovo je ogroman udarac za Lakerse, koji su s Dončićem kao vođom stigli do trećeg mjesta na Zapadu, no sada im prijeti pad u poretku i znatno teži put kroz doigravanje.

Osim za momčad, ozljeda ima katastrofalne posljedice i za Dončićeve individualne ambicije. Odigrao je 64 utakmice ove sezone, jednu manje od 65, koliko je uvjet za konkuriranje za MVP nagradu i ulazak u najbolje petorke lige. Iako je vodeći strijelac lige s 33,5 koševa po utakmici i ima povijesnu sezonu, po trenutnim pravilima ostat će bez priznanja. Njegov agent Bill Duffy najavio je da će se žaliti ligi pozivajući se na "izvanredne okolnosti". Kao argument navode da je Dončić propustio dvije utakmice u prosincu zbog rođenja djeteta u Sloveniji, na drugom kontinentu, a unatoč tome vratio se na parket samo dva dana kasnije. Time žele dokazati da je napravio sve da bude uz momčad te da bi bilo nepravedno diskvalificirati ga zbog nesretne ozljede.