Mogli su nastaviti 'kraljevi' odličan niz u La ligi, ali utišali su ih de Tomas i Vidal! Espanyol je na domaćem terenu s 2-1 (1-0) pobijedio madridski Real i tako im nanio prvi ligaški poraz u sezoni. Novo je to razočarenje za Carla Ancelottija nakon što su 'kraljevi' izgubili od moldavskog Šerifa (2-1) na domaćem terenu u Ligi prvaka.

De Tomas je zabio u 17. minuti i u delirij bacio domaće navijače, a valja istaknuti da je Real u prvom dijelu imao posjed, ali 'kraljevi' su ti koji su dominirali. Nisu uspjeli zabiti gol do poluvremena, a u nastavku je Luka Modrić napustio igru u 60. minuti. Umjesto njega ušao je Luka Jović.

No, ni to nije bil odovoljno Realu koji je imao terensku inicijativu, ali nije uspio izjednačiti, već su primili još jedan gol. Za to je zaslužan bivši igrač Barcelone Aleix Vidal koji je pogodio u 60. minuti. Nastavila se opsada domaćeg gola, a 'kraljevi' nikako nisu mogli zabiti. Do prvog gola došli su u 71. minuti.

Zabio je, a tko drugi nego, Karim Benzema u 71. minuti i imali su gosti još dvadesetak minuta da izjednače, a možda i preokrenu susret, ali ništa od toga se nije dogodilo, već je Espanyol slavio. Prvi je to poraz Reala u novoj sezoni La lige, ali i dalje su vodeći na ljestvici.