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Šok za Njemačku! Mladi talent Bayerna propušta Mundijal...

Piše Jakov Drobnjak,
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Šok za Njemačku! Mladi talent Bayerna propušta Mundijal...
Foto: IMAGO/Moritz Mueller/IMAGOSPORT

Lennart Karl (18) odigrao je sjajnu sezonu za Bayern i njemačka javnost jedva ga je čekala vidjeti na Svjetskom prvenstvu. Ipak, tamo ga neće biti jer se ozlijedio na treningu

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Mladi Lennart Karl (18) trebao je biti džoker Njemačke na Svjetskom prvenstvu, ali je Julian Nagelsmann dobio jako loše vijesti. Mladog veznjaka Bayerna neće biti na Mundijalu zbog ozljede bedra. Ozljeda u najgorem trenutku i to na najgori mogući način - na treningu uoči prijateljske utakmice sa SAD-om. Mijenjat će ga Assan Ouedraogo, igrač RB Leipziga.

Germany - Finland
Foto: Tom Weller/DPA

- Strašno mi je žao zbog Lennyja. To što propušta Svjetsko prvenstvo veliki je šok za njega, ali i za sve nas. Slaba je utjeha što je mlad i što su pred njim još mnoga natjecanja. Voljeli bismo da ga imamo u sastavu - rekao je trener "elfa", Julian Nagelsmann pa dodao:

- S Assanom Ouedraogom dobivamo igrača koji je, poput Lennyja, imao fantastičan početak s nama. Također je iznimno talentiran i očekujemo da će igrati hrabro i slobodno.

Karl je za Bayern prošle sezone odigrao 40 utakmica, zabio devet i asistirao osam golova. Sa samo 18 godina izgleda fantastično na terenu i zaista se njemačka javnosti veselila vidjeti ga na Mundijalu. U prijateljskoj utakmici prije ozljede, protiv Finske, asistirao je Undavu za 3-0, a "elf" je slavio s 4-0. Odigrao je fenomenalno, pokazao da je spreman za veliku scenu, ali će ipak morati pričekati. Veliki šok za Njemačku koja gubi sjajnog igrača.
 

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