Šok za susjede! Nijemci otkrili kada Džeko završava karijeru?
Legendarni bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko (40) uskoro bi mogao objesiti kopačke o klin. Tako barem pišu popularnje njemačke novine Bild, koje tvrde kako bi "bosanski dijamant" mogao završiti igračku karijeru ako njegov klub, Schalke 04, na kraju sezone izbori promociju u Bundesligu.
Podsjetimo, Džeko se pridružio Schalkeu u zimskom prijelaznom roku nakon slabe polusezone u Fiorentini, gdje je u 18 utakmica odigrao tek 722 minute i zabio dva gola. Džeko je kraj karijere htio provesti na terenu, i to u borbi za značajne rezultate, pa je sreću potražio u Njemačkoj.
Tamo se pridružio posrnulom velikanu Schalkeu, trenutačno vodećoj momčadi 2. Bundeslige. Schalke je jedan od najvećih njemačkih klubova, ali je završio u nižem rangu natjecanja nakon lošeg poslovanja koje je gurnulo klub u financijsku propast. Situacija se popravlja, a zimus je u klub, uz Džeku, stigao i donedavni dinamovac, Dejan Ljubičić.
Džeko je u osam ligaških utakmica zabio šest golova za Schalke. Brzo su ga prihvatili, a on se još brže prilagodio na novu momčad. Ipak je iza njega bogato igračko iskustvo, a nije ni stranac u njemačkom nogometu, s obzirom na to kako je imao sjajan stint u Wolfsburgu.
Ipak, Bild piše kako bi na kraju sezone mogao doći kraj idili Džeke i Schalkea. Njemački list piše kako uprava Schalkea strahuje da će Džeko završiti igračku karijeru u slučaju ulaska u Bundesligi. Navodno je Džeko tijekom razgovora s upravom, kada je potpisivao ugovor, jasno rekao kako želi na uspješan način završiti karijeru.
Isti izvor ističe kako bi Džeko mogao pristati na ostanak u klubu u slučaju da Schalke ne izbori promociju u Bundesligu. Podsjetimo, Džeko je posljednjih godina bio povezivan i s Hajdukom, ali ta se priča nikad nije materijalizirala.
