Šok za trećeg tenisača svijeta: Zverev ispao u 3. kolu US Opena

Jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, treći tenisač svijeta Alexander Zverev, neočekivano je završio svoj put na US Openu već u trećem kolu. U dramatičnom meču koji je potvrdio nepredvidivost Grand Slam turnira, njemačkog asa svladao je Kanađanin Felix Auger-Aliassime, 25. nositelj turnira, rezultatom 4-6, 7-6 (7), 6-4, 6-4. Za Zvereva je ovo najranije ispadanje s betonskih terena Flushing Meadowsa još od 2018. godine.

Subotnji večernji program na stadionu Arthur Ashe donio je spektakl koji je trajao gotovo četiri sata, točnije tri sata i 48 minuta. Ništa na početku nije sugeriralo da će Zverev doživjeti ovakav udarac. Ušao je u meč sigurno, nametnuo svoj ritam i s jednim breakom osvojio prvi set rezultatom 6-4. Činilo se da treći igrač svijeta kontrolira situaciju i grabi prema očekivanom prolasku u drugi tjedan turnira.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Međutim, Auger-Aliassime nije se predavao. Drugi set donio je potpunu ravnotežu, a oba su tenisača čvrsto držala svoje servise, ne dopuštajući protivniku priliku za break. Odluka je pala u napetom tie-breaku koji se pokazao ključnim za cijeli meč. Zverev je imao svoje prilike, no Kanađanin je pokazao iznimnu mentalnu snagu, spasio set loptu i na kraju slavio s 9-7, izjednačivši rezultat na 1-1 u setovima. Taj trenutak prelomio je psihološku inicijativu na stranu mlađeg tenisača.

Pad favorita i Kanađaninov pohod

Gubitak drugog seta vidno je uzdrmao Zvereva. Njegova igra postala je nervoznija, a broj neprisiljenih pogrešaka počeo je rasti. S druge strane, Auger-Aliassime je igrao s novim samopouzdanjem. Hrabrim i agresivnim udarcima počeo je dominirati u izmjenama, a njegov servis postao je neprobojan. U trećem i četvrtom setu bio mu je dovoljan po jedan break da zapečati sudbinu njemačkog tenisača, oba puta s identičnih 6-4.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Ovaj poraz predstavlja veliko razočaranje za Alexandera Zvereva, koji je na US Open stigao s velikim ambicijama, ciljajući na svoju prvu Grand Slam titulu. S druge strane, Kanađanin će u osmini finala odmjeriti snage s Andrejem Rubljovom.