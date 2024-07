Bellingham se provukao, Uefa žestoko kaznila Turčina zbog skandalozne proslave na Euru!

Merih Demiral (26) moći će zaigrati na Europskom prvenstvu tek ako se Turska plasira u finale!

Uefa je potvrdila dvije utakmice suspenzije za turskog braniča, zbog "nedoličnog ponašanja" na utakmici protiv Austrije u osmini finala (2-1). Demiral, koji je zabio oba gola, pobjedu je proslavio "vučjim pozdravom", odnosno simbolom "Sivih vukova", pokreta koji promovira desničarsku ekstremističku ideologiju koja vjeruje u superiornost "turske rase". Njihov je rad zabranjen u Francuskoj, njihovi simboli ne smiju se koristiti u Austriji, dok je rad "Sivih vukova" u Njemačkoj pod posebnim nadzorom.

Euro 2024 - Round of 16 - Austria v Turkey | Foto: Lisi Niesner

Njemački mediji prvi su javili da će stoper Al Ahlija na hlađenje, no ubrzo su se oglasili iz Turskog nogometnog saveza poručivši da vijest nije istinita jer "Uefa još nije okončala istragu". Na žalost Turaka, postala je dan uoči subotnjeg četvrtfinala protiv Nizozemske.

- Simbolima turskih desničarskih ekstremista nije mjesto na našim stadionima - rekla je njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser.

Turci prema Uefi pripremaju i veliku žalbu na 30 stranica, a Demiral nije prvi nogometaš kojeg je Uefa kaznila na Euru, Albanac Arlind Daku također je dobio dvije utakmice suspenzije nakon remija protiv Hrvatske (2-2) jer je uzvikivao uvredljive parole upućene Makedoncima i Srbima.

Euro 2024 - Round of 16 - Austria v Turkey | Foto: Annegret Hilse

No, Englezu Judeu Bellinghamu progledali su kroz prste nakon što je proslavio gol protiv Slovačke tako što se uhvatio za međunožje i gestikulirao prema protivničkoj klupi. On je tvrdio da je to bila poruka prijateljima. Bellingham je dobio uvjetnu utakmicu kazne s rokom kušnje od godinu dana i mora platiti 30.000 eura.