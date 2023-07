Šokantna priča nekad velikog engleskog talenta: Sa 7 godina sam propušio, a s 8 dilao drogu

Trebao je biti novo veliko englesko ime, nagađalo se da će postati nositelj igre Tottenhama ili otići u neki od najvećih klubova na svijetu, prema Transfermarktu je 2018. godine vrijedio 100 milijuna eura, a onda je uslijedio strmoglav pad. Dele Alli (27) vratio se u Everton nakon posudbe u turskom Bešiktašu

Foto: Lee Smith/REUTERS

Prošao je mnogo toga u životu, a po dolasku u Englesku se s Garyjem Nevilleom u emisiji 'Overlap' prisjetio traume iz djetinjstva.

- Imao sam šest godina kad me zlostavljala mamina prijateljica. Često je bila kod nas jer je mama bila alkoholičarka, a onda - govorio je Ally pa zastao jer su ga slomile emocije i ispričao se Nevilleu na što mu je on odgovorio da se za to ne treba ispričavati.

- Poslali su me u Afriku da se naučim disciplini. Sa sedam godina sam počeo pušiti, a s osam počeo dilati drogu. Stariji čovjek mi je rekao da neće zaustaviti dijete na biciklu. Imao sam nogometnu loptu, a ispod toga bila je droga. S 11 su me ostavili visjeti s mosta - objasnio je.

Ipak, stvari su krenule za njega s 12 godina kad ga je udomila obitelj u kojoj se odlično snašao.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

- Nisam mogao tražiti bolje ljude. Sam Bog ih je poslao, vrhunski su i iznimno su mi pomogli. Pokušao sam biti najbolje dijete što sam mogao - rekao je.

Otkrio je i kako je razmišljao o umirovljenju sa samo 24 godine, a odlučio je poboljšati stvari i na mentalnom planu.

- Vrijeme je da kažem ljudima što se zapravo dogodilo. Teško mi je o tome govoriti jer sam sve skrivao dugo vremena. Bio sam u mentalno lošem stanju kad sam se vratio iz Turske i saznao da moram na operaciju. Tad sam se prijavio na rehabilitaciju za mentalno zdravlje u ustanovu u kojoj se bave ovisnošću i traumom - objasnio je Dele koji je tamo bio šest tjedana.

Prošao je kroz svašta i u sportskoj karijeri, a sad će pokušati napraviti novi veliki korak u karijeri. Pripreme engleskih klubova su počele, a pitanje je što će biti s nekadašnjim engleskim reprezentativcem.