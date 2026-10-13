Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija

Policija je na intervenciji na splitskoj Rivi u utorak poslijepodne imala što vidjeti. Privela je 18 huligana koji navijaju za Ajax i koji su stigli u Dalmaciju uoči dvoboja prvog kola Konferencijske lige u četvrtak (18.45) na Poljudu protiv Hajduka. Sa sobom su nosili hladno oružje.

POGLEDAJTE GALERIJU: Privođenje huligana

Na stolovima ugostiteljskih objekata stavili su kamene blokove, očito spremajući se na mogući sukob, a policija im je zaplijenila i druge opasne predmete, piše Dalmatinski portal. Doznajemo kako u policiji pomnije prate što se u danima uoči utakmice zbiva po gradu i kako ništa ne žele prepustiti slučaju. Ovaj su put reagirali preventivno i pravovremeno.

- Danas oko 16,30 sati, Obala HNP, na štekatu ugostiteljskog objekta nalazila se grupa navijača za koje je postojala sumnja u protupravno ponašanje. Od njih su oduzeti predmeti pogodni za napad. Navedeni se privode u službene prostorije na krim istraživanje - priopćili su iz policije na upit 24sata.

Inače, Ajax je za utakmicu u četvrtak u svega sat vremena rasprodao svih 1675 ulaznica za okršaj s hrvatskim doprvakom pa je će i idućih dana pod Marjanom policija morati biti na oprezu kako bi spriječila neželjene scene. Zbog toga su iz policije uputili apel građanima da im jave ako uoče bilo kakve sumnjive osobe po Splitu.