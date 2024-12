Šokantni detalji o ucjeni obitelji Schumacher: Policija i dalje traži dio ukradenog materijala!

Na civilnom sudu u njemačkom gradu Wuppertalu počeo je sudski proces trojici muškaraca koji su ukrali čak 1500 fotografija, 200 videosnimki i detaljne medicinske nalaze o stanju legendarnom F1 prvaka Michaela Schumachera (55), čije je zdravstveno stanje misterij nakon teškog pada na skijanju u Alpama u prosincu 2013. godine.

Puno se reklo, a malo se zna o pravom stanju Michaela, a obitelj Schumacher nedavno je zadesila prava drama. Naime, bivši dugogodišnji zaštitar obitelji Markus Fritsche (53) pokrenuo je urotu protiv obitelji i s dvojicom suradnika ukrao osjetljive fotografije i dokumente s ciljem da iznudi čak 15 milijuna eura.

Foto: Oliver Berg/DPA

Njemačka policija ga je uhvatila, kao i njegove pomoćnike. To je njegov prijatelj Yilmaz Tozturkan (53), bivši zaštitar u noćnom klubu koji je u blizini vile obitelji Schumacher i njegov sin Daniel Lins (30) koji je stručan u području IT-a. Trojica su muškaraca prijetili obitelji Schumacher da će objaviti osjetljivi materijal na dark webu ako ne dobiju što žele.

Počelo im je suđenje.

U utorak se ovaj trojac pojavio pred sudom u Wuppertalu, a policija je ranije u godini pronašla jedan tvrdi disk i četiri USB-a u kući Tozturkanova nećaka. Međutim, otkriveno je kako policija i dalje nije pronašla jedan tvrdi disk koji sadrži osjetljivi materijal o Michaelu Schumacheru, što je potaknulo glasine kako bi dio ukradenog materijala ipak mogao ostati na dark webu. Tozturkan ga je navodno sakrio u kući svoje majke, ali ga policija nije pronašla.

Tozturkan je policiji priznao kako mu je njegov prijatelj Fritsche pokazao intimne fotografije Schumachera 2021. godine, dok je trajala pandemija koronavirusa.

Foto: firo Sportphoto/DPA

- Fritsche i ja se dugo poznajemo i uvijek smo bili u kontaktu. Jednom smo se našli na kavu, a on mi je rekao kako je došao do tog osjetljivog materijala, pa me pitao možemo li išta napraviti po pitanju toga. Rekao sam mu kako ću se raspitati, ali da ćemo nešto sigurno moći napraviti - rekao je Tozturkan pred sudom, pa nastavio u dahu...

- Dobio sam dva tvrda diska, jedan je bio crn, a drugi plavi. Priznajem skoro sve, ali nisam kupio fotografije. Pokušao sam ih prodati, ali sam kontaktirao obitelj Schumacher nakon što nisam imao zainteresirane kupce. Moj sin pomogao mi je samo u izradi email adrese, to je to. On nije znao ništa oko pokušaja ucjene - prenosi Daily Mail.

'Samo sam htio malo zaraditi'

Tozturkan je otkrio kako se Fritsche dočepao fotografija preko medicinske sestre, a one pokazuju kako je Schumacher u lošem stanju. Priznao je kako je nekoliko puta kopirao fotografije i kako je samo htio zaraditi malo novca.

- Ovo je loše završilo, što mogu reći? Lako je sada osvrnuti se na tu situaciju. Ja sam samo mislio kako bih mogao zaraditi malo novca iz ove priče - rekao je, a sudac ga je onda pitao gdje se sada nalaze tvrdi diskovi.

- Sad su u policiji. Pogriješio sam, ali ne mogu ja biti jedini krivac. To mi je neprihvatljivo - dodao je, a njegova žena počela je glasno pljeskati, zbog čega joj je sudac poručio da bude mirna.

Foto: David Ebener/DPA

Fritsche je, tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj Tozturkan, predložio da zarade ozbiljan novac za fotografije.

- Bila je to Fritscheova ideja, on je taj koji je smislio da bi mogli prodati materijal za cifru između 10 i 15 milijuna. Govorim vam istinu, morate na sudu.

Dvojica poriču krivicu zbog ocjene

Tozturkanov sin Lins priznao je sudjelovanje, ali ističe kako nije znao da je riječ o ucjeni.

- Moj otac samo me zamolio da mu napravim email adresu i da ga snimam dok razgovara na telefonu. Sada bih volio da to nisam napravio, ali što da kažem? On mi je otac, nisam znao ni shvaćao što se događa. Tražio je od mene email adresu koju nitko neće razotkriti, a osjetljivi materijal nisam mogao otvoriti. Tata mi je samo rekao kako su to neke pravne stvari koje riješava s odvjetnikom - rekao je, pa dodao...

Foto: Oliver Berg/DPA

- Na kraju je sve to poslao odvjetnici u Frankfurtu. Bila je to žena, znam to zato što sam čuo glas preko zvučnika. Sve što su mi rekli je kako je materijal ima veze s poznatom osobom i kako prodaje fotografije te osobe. To je sve, rekao mi je to mjesec dana prije uhićenja. Htio je prodati te fotografije, ali nisam puno više znao, nisam postavljao pitanja.

Fritsche se, za razliku od svojih suradnika, isprva nije htio obratiti sudu. Pa je tako u njegovo ime pričao odvjetnik Harald Benninghoven, koji je u priopćenju demantirao priče o ucjeni.

- Tozturkan i moj klijent su prijatelji. Zajedno posluju i skupa su radili u noćnom klubu. Od 2012. moj je klijent radio za obitelj Schumacher, a bio je u radnom odnosu do 2020. godine. U siječnju 2021. zamolili su ga napusti kuću u kojoj su ga smjestili. Također, pitali su ga da digitalizira fotografije za Corinnu (Michaelovu suprugu, op. a.), dok je još bio zaposlen za obitelj. To je učinio i spremio je materijal na tvrdi disk plave boje - rekao je odvjetnik, koji tvrdi kako Fritsche nije imao veze s ucjenom.

Foto: David Ebener/DPA

- Jednog se dana vratio u svoj stan i sav je materijal bio spremljen i odnesen. Samo je pretpostavio kako je obitelj Schumacher preuzela fotografije. U nijednom trenutku nisu ga pitali za te fotografije - tvrdi odvjetnik.

Bivši zaštitar obitelji Schumacher zbijao šale prije suđenja

Fritsche je pješice došao na suđenje, a Daily Mail piše kako je zbijao šale i bio opušten dok je ulazio u zgradu. A obitelj Schumacher tražila je da dio ovog sudskog procesa bude zatvoren za javnost zbog osjetljivosti informacija.

Ako sud odobri taj zahtjev, onda javnost neće čuti informacije o zdravstvenom stanju Michaela Schumachera, koje više od desetljeća zanima ne samo brojne njegove obožavatelje i ljubitelje Formule 1, već i milijune diljem svijeta.

Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

- Ne vidim razlog zašto sudac ne bi odobrio taj zahtjev obitelji. To bi značilo da bi javne osobe trebale napustiti sud kada se raspravlja o tim informacijama. Ovo je slučaj ucjene, sudski je proces protiv tri osobe koje su htjele ucijeniti

Tozturkan je trenutačno u pritvoru dok se njegov sin Lins i Fritsche brane sa slobode. Sudac je najavio još četiri saslušanja, a posljednje će biti u veljači.