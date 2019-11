'Šokiran sam! Najprije mi je bio zahvalan, a onda me izvrijeđao'

Donedavni španjolski izbornik Robert Moreno (42) na press-konferenciji je objasnio svoju stranu priče o sukobu sa dojučerašnjim prijateljem i kolegom Luisom Enriqueom (48) kojeg je zamijenio na klupi La Roje dok je Enrique bio uz umiruću kćerkicu Xanu (9).

Moreno je sazvao konferenciju za medije i govorio vrlo kratko, a ne skrivajući gorčinu i razočaranje time što ga je Enrique, po povratku na poziciju izbornika, maknuo iz stožera i nazvao 'nelojalnim čovjekom kojem se ne može vjerovati'.

- Prvi put kad smo se našli nakon njegovog odlaska iz reprezentacije rekao mi je 'Robert, napravio sam ono što sam morao napraviti, a na tebe sam ponosan i zahvalan sam ti što si se prihvatio posla' - govorio je Moreno.

- Nakon nekog vremena rekao sam mu 'Ajmo se opet naći ako možeš, da te zagrlim i pružim podršku'. To su bile riječi iz srca baš kao one kad sam mu rekao da sam spreman istog se trena maknuti sa pozicije izbornika u kojem se on odluči vratiti. I onda... Čovjek se vrati pa mi kaže 'To bi bilo lijepo, ali: ja na tebe više ne računam'! - objašnjavao je ogorčeni Moreno.

- Bio sam šokiran! Doslovno u stanju šoka. Takav sam stao pred suradnike i prenio im što mi je Luis Enrique rekao te da ne znam što sam mu to učinio da ne želi računati na mene. Samo sam prihvatio posao koji je on ostavio jer ga je snašla užasna obiteljska tragedija. Stigmatizirao me kao nelojalnog, a to je: laž! - rekao je Moreno pa na kraju istaknuo:

- Ne znam hoću li ikada saznati zašto me tako javno uvrijedio. Nitko u reprezentaciji nije bio sretniji od mene kad sam čuo da se Luis vraća, a on priča kako sam htio sam voditi Španjolsku na Euru. Ni to nije istina. Naravno, nastavit ću moju trenersku karijeru kao glavni trener jer zaista želim biti vođa, a nogomet je moja strast - poručio je razočarani Robert Moreno.