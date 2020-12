Na posljednja dva Eura bili smo posljednji, a posljednju pobjedu na EP-u smo ostvarili prije šest godina! Mnoge reprezentacije su prije Eura već unaprijed računale na pobjedu protiv nas. Doduše, to nam je sjajno sjelo. Nitko nije znao što je Nenad Šoštarić pripremio u svojoj tvornici, poveo je u Dansku neke od rukometašica kojima je ovo prvo veliko natjecanje. Ali on je znao što ima na raspolaganju. I to podcjenjivanje iskoristio kao dodatnu motivaciju.

Redom su padale Mađarska, Nizozemska, Srbija, protiv Norveške se nije moglo, ali onda je stigao Dan D. Utakmica koja donosi sve ili ništa. Hrvatska baš nikada nije pobijedila Njemačku i naše protivnice su igrale na tu kartu. Svjesne su bile da to više nije ona Hrvatska koju su pobjeđivale, ali vjerovale su da su kvalitetnije od nas.

I što im se dogodilo? Osjetile su kako je to kada ti Tea Pijević obrani 16 udaraca, osjetile su kako je to kada Šoštarić zabetonira našu obranu kroz koju ne može proći niti iglica. Osjetile su - nemoć. A takvoj reprezentaciji se to rijetko kada događa. Posljednji gol iz igre u prvom dijelu zabile su u 13. minuti, a od tada su zaredale čak šest golova iz sedmeraca što ih je vuklo do izjednačenja. Ipak, u drugom dijelu naša je obrana bila još čvršća, a presudio je period od 30. do 39. minute kada Njemačka nije znala za gol, a naše igračice su utrpale čak pet komada i na kraju pobijedile 23-20.

- Ne mogu ovo opisati riječima. Čestitam Hrvatskoj. Bile su bolje u svakom aspektu igre, obrani, napadu i kontrama. Nismo ništa pokazale iz proteklih utakmica. Zaslužile su ovo puno više nego mi, razbile su nas - pričala je šokirana Kim Naidzinavicius koja i dalje nije bila svjesna što se dogodilo njezinoj reprezentaciji.

Bila je to prava rapsodija hrvatskog rukometa, rapsodija onoga što je izbornik Šoštarić godinama tesao u svojoj tvornici. Rijetko tko je vjerovao da naše rukometašice mogu i do pobjede u prvom krugu, otišle su tiho i nečujno, bez ikakve pompe, a napravile su čudo nad čudima. Izborile su povijesni plasman u polufinale Eura, a sami možete biti svjesni kolika je to senzacija obzirom na to da smo na dva posljednja Eura bili posljednji. I još uz to. Završnica u Danskoj nam je donijela i plasman na SP, a njega nismo vidjeli deset godina!

Hrvatska će za nedjeljno finale igrati u Herningu u petak od 18 sati protiv braniteljica naslova Francuskinja. U drugom polufinalu sastaju se Norveška i Danska (20.30). Utakmica za broncu je u nedjelju od 15.30, a od 18 sati finale.

POGLEDAJTE SLAVLJE NAŠIH POLUFINALISTICA:

Sada slijede dva dana odmora, a onda priprema za najveću europsku pozornicu. Polufinale u kojem ćemo igrati protiv Francuske ili Rusije.