Bivši hrvatski nogometaš Tomislav Šokota (44) u intervjuu za Sportklub komentirao je aktualno stanje u zagrebačkom Dinamu, klubu u kojem je 1997. godine započeo profesionalnu karijeru, a u sezoni 2000/01. bio je najbolji strijelac Prve HNL.

Dinamo posljednjih tjedana teško živi. Damir Krznar podnio je ostavku na mjestu glavnog trenera nakon poraza od Rijeke u četvrfinalu Hrvatskog nogometnog kupa, a zamijenio ga je bivši trener 'bilih' Željko Kopić koji debi neće pamtiti po dobrome. Dinamo je u najvećem hrvatskog derbiju na Maksmiru izgubio od Hajduka 2-0, a golove za gostujuću momčad zabili su Marko Livaja i Emir Sahiti.

- Nije bitno tko će biti trener kad je svima jasno odakle dolaze sve naredbe. Teško je raditi kad ne odlučujete vi, nego gazda iz Međugorja. Svaki trener koji dođe mora odgovarati Mamiću, a Dinamu je potreban frajer koji će prodrmati svlačionicu i lupiti šakom o stol. Nažalost, znamo kako frajeri prolaze u Dinamu. Da se mene pita, prvi izbor bio bi Igor Bišćan, trener sa stavom i pravim karakterom, ali on neće doći dok je ovakva situacija u klubu - rekao je Šokota nakon čega je prokomentirao lošu atmosferu u klubu:

- Boli me što nema više emocije, što je ljudima postalo svejedno. Imali smo nekoliko odličnih sezona u Europi, redali su se naslovi u HNL-u, ali mislim da je sve to ostalo u sjeni ljudi koji vode klub na način koji nije dobar za budućnost. Osjećam da se izgubila ta ljubav prema Dinamu. Osim Bad Blue Boysa, kao da više nema navijača Dinama. Pogledajte što se događa u Splitu, sve gori nakon pobjede u Maksimiru. U Zagrebu bi bilo kao da se ništa nije dogodilo. Navijači su u strahu, to mogu potvrditi ja kao veliki navijač. Sve dok će Međugorje voditi glavnu riječ, nastavit će se ova sumorna atmosfera oko kluba. Dinamo može uzeti naslove, ali izgubila se ta emocija prema klubu kakvu ima Hajduk i to me žalosti.

S druge strane, Šokota je jasno dao do znanja što misli o najvećem Dinamovom rivalu. Nahvalio je trenutačno najvećeg Hajdukovog junaka te rekao što misli o Bruni Petkoviću.

- Hajduk je napravio sjajan posao dovođenjem Nikoličiusa i izgledaju kao dobra ekipa. Naravno, imaju Livaju koji je daleko najopasniji igrač u ligi. Dinamu fali takav igrač. Hrvatski prvak mora imati napadača koji će u sezoni zabiti 25 golova. Ja kad nisam zabio toliko, više nisam bio u klubu, ali to su bila druga vremena. Ne smije se dogoditi da Dinamo nema napadača koji ne živi za golove, koji kada ne zabije gol da kipti od bijesa, Petković nije takav i mislim da je to veliki problem - zaključio je Šokota.

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod West Hama u posljednjem kolu Europske lige gdje će pokušati uzeti bod za drugo mjesto.