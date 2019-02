Šokota: Volim Benficu, ali bit ću uz Dinamo koji može proći

Nogometno sam oživio, eto koliko mi znači to što će u osmini finala Europske lige igrati moj Dinamo i moja Benfica, rekao je Tomo Šokota, kojemu od petka i ždrijeba mobitel nije prestao zvoniti.

- Zvalo me valjda 100 ljudi iz Hrvatske i Portugala. Bio sam na putu, sad sam se malo odmaknuo od nogometa. Imam posao s nekretninama, u tome sam - kaže nam Šokota i dodaje:

- Nisam postao menadžer, ali u Dinamovom omladinskom pogonu ima nekoliko klinaca koje pomažem svojim savjetima.

Tomo Šokota je za Dinamo igrao od 1997. do 2001. godine, kad je otišao u Benficu. U Portugalu je bio šest godina, prve četiri je igrao za Benficu, a dvije za Porto. Zabio je gol za Benficu u Lisabonu u pobjedi protiv Dinama 2-0 2004. godine u Kupu Uefa.

- Teško mi je pao taj gol, naravno da ga nisam mogao slaviti. Dobro se sjećam te utakmice. Dinamo je imao dobru momčad, Niko Kranjčar, Eduardo, Agić, Mujčin, Pranjić. Ispalo je da im baš ja zabijem prvi gol. To je na samom početku i prelomilo utakmicu - prisjetio se Šokota, koji jedva čeka 7. i 14. ožujka.

- Naravno da idem na obje utakmice. Drago mi je da se publika vratila u Maksimir - kaže Šokota, koji se 2007. godine iz Porta vratio u Dinamo. Igrao je još dvije godine za "modre", ali rado se sjeti vremena provedenog u Portugalu.

- Već su me zvali iz Benfice da budem njihov gost na uzvratnoj utakmici. Veselim se tome. U Lisabonu sam proveo četiri lijepe godine, volim Benficu, taj mi klub puno znači, ali Zagrepčanin sam i u ovim ću utakmicama navijati za svoj Dinamo - poručio je Tomo, koji smatra da nema favorita.

- Vjerujte mi, šanse za prolazak su 50-50. Ovaj Dinamo je toliko dobar da može izbaciti i Benficu - kaže Šokota.

S Nenadom Bjelicom, trenerom Dinama, bio je suigrač u reprezentaciji.

- Bili smo zajedno na Euru 2004. godine. Bili smo baš jako dobri tih godina. Puno smo se družili. On je bio jedan jako smiren i inteligentan igrač. Smatrao sam da može postati odličan trener i on to danas itekako pokazuje. Radi velike stvari u trenerskoj karijeri, a svoje je igračko znanje očito prenio i na igrače Dinama. Sretan sam što mu tako dobro ide - završio je Šokota.